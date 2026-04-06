L'université d'Orléans autorise exceptionnellement la présence de chiens en classe et découvre leur pouvoir apaisant sur le stress des étudiants

Récemment, les étudiants de l’université d’Orléans ont eu l’occasion de partager une journée de cours avec des chiens. L’événement a été une réussite pour les propriétaires de chiens, comme pour les autres étudiants et les enseignantes. L’idée des organisatrices, 2 enseignants de l’université, était de favoriser le bien-être des étudiants et d’attirer l’attention sur les questions de santé mentale.

C’est au sein de la faculté de droit, d’économie et de gestion que les chiens des uns et des autres ont pu être accueillis, racontait France 3 Centre-Val de Loire. Au total, 20 chiens ont fait l’animation durant la journée, créant un climat plus serein que d’habitude.

@univ_orleans / Instagram

Une première à l’université d’Orléans

À l’origine de ce projet, 2 enseignantes qui ont perçu l’intérêt thérapeutique des chiens en cette période difficile pour les étudiants. Sandra Rimbert, enseignante qui a mené le projet, expliquait : « On sait tous les bénéfices de la présence de l’animal sur le lieu de travail en termes de stress, de réduction de l’anxiété, en termes aussi de liens sociaux ».

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Tout a été pensé dans les moindres détails, et ce depuis des mois, pour que l’événement se déroule au mieux et respecte les contraintes et limites des uns et des autres. Une garderie a été mise à disposition pour offrir une solution aux propriétaires de chiens. « L’idée était de ne pas pénaliser les personnes qui venaient avec leur chien si les profs ou quelqu’un d’allergique n’acceptaient pas le chien », ajoute Lucas, un étudiant.

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« Tout le monde avait l’air plutôt content de sa présence »

Emma, une étudiante venue avec son Berger Australien, Marcel, est revenue sur cette journée hors de l’ordinaire en dressant un bilan positif. Elle expliquait : « Il a beaucoup bougé, il a eu du mal à s’allonger et à se calmer. Mais ma foi, je pense que ça s’est plutôt bien passé […] Quand je suis entrée en classe, tous les visages de mes camarades se sont illuminés ».

Les autres étudiants sont aussi heureux qu'Emma et ont été nombreux à manifester leur motivation de réitérer l’opération. « Ça donne le sourire et franchement, c’est top », ajoutait une jeune femme présente sur le campus.

L’idée des organisatrices est de réitérer l’expérience dans d'autres facultés. Elles ajoutent, impliquées dans leur démarche auprès des étudiants : « Tous les dispositifs qui vont pouvoir permettre d’améliorer leur bien-être sont les bienvenus ».