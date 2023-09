"Je me sens plus à l'aise" : Un Labrador devient les yeux d'une étudiante aveugle et change sa vie

Avec John à ses côtés, Emily n’a plus aucune limite et peut espérer aller très loin dans son parcours universitaire malgré la cécité. Ce chien guide d’aveugle ne l’accompagne que depuis quelques mois, mais il a déjà un impact gigantesque sur son existence.

Une jeune femme aveugle a pu poursuivre ses études grâce au précieux concours d’un chien guide spécialement formé pour l’assister au quotidien. L’histoire est rapportée par KLTV.

Emily Anderson est originaire de la région métropolitaine Dallas–Fort Worth–Arlington au Texas, mais elle et sa famille se sont récemment installées dans l’est de « l’Etat de l’étoile solitaire » pour ses études. Elle a, en effet, intégré l’université du Texas à Tyler.

Elle ne rend pas au campus seule ; elle est accompagnée de celui qui est déjà devenu son meilleur ami malgré son arrivée récente dans sa vie. Il s’agit de John, son chien guide d’aveugle.



Ce Labrador Retriever a totalement changé son existence et lui a ouvert de nouvelles perspectives. Emily Anderson a eu besoin d’un peu de temps pour s’adapter à la chose, mais une fois cette phase transitoire terminée, tout s’est déroulé à la perfection. « C’était un peu étrange, surtout au début, confie-t-elle. Il faut s'habituer à avoir une autre... pas une personne, mais un autre être avec soi tout le temps, ce qui est un peu fou. »

3 semaines de formation

Elle avait adressé sa candidature à l’association Southeastern Guide Dogs, basée en Floride, en février 2023. D’habitude, il faut attendre 6 à 12 mois pour se voir attribuer un chien guide d’aveugle, mais Emily Anderson a eu de la chance ; on lui a présenté John en juin. « C'était vraiment, vraiment incroyablement rapide, donc j'étais un peu sous le choc et super excitée », dit-elle.



Elle s’est rendue en Floride pour le rencontrer et suivre une formation de 3 semaines. Il s’agissait pour elle d’intégrer les commandes qu’il avait acquises et d’apprendre à le connaître. Le duo est ensuite revenu à Tyler et Emily Anderson a pu entamer son cursus universitaire.

« Je me sens beaucoup plus à l'aise. J’ai l’impression que je peux réellement sortir seule et que tout se passera bien. Quand je suis dans un groupe, ça aide aussi car il peut suivre un membre du groupe », se réjouit la Texane.

