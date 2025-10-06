L'intervention héroïque d'une infirmière sauve la vie du chien de ses voisins, ayant perdu conscience en s'étouffant avec un os

Une cérémonie officielle a rendu hommage à une voisine au sang-froid exemplaire. Infirmière de métier, Kem Cook a sauvé la vie de Winston, un vieux chien étouffé par un os de poulet, grâce à des gestes d’urgence maîtrisés.

Le 11 septembre 2025, une cérémonie un peu particulière s’est tenue dans les locaux de la mairie de Stow, dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis). Présidée par le maire de la ville, John Pribonic, elle mettait à l’honneur une habitante ayant fait preuve d’héroïsme en sauvant la vie d’un chien sénior en grande détresse, rapportait le média Akron Beacon Journal.

Le canidé en question était d’ailleurs présent aux côtés de sa sauveuse, qui répond au nom de Kem Cook.



Infirmière avec plus de 35 ans d’expérience, cette dernière a usé de tout son savoir-faire et de son sang-froid pour porter secours à l’animal, appelé Winston, alors que sa situation paraissait désespérée.

Winston est le chien des voisins de Kem Cook. Le jour de l’incident, il était en promenade avec ses maîtres quand il avait repéré un os de poulet laissé par terre. Le vieux quadrupède s’était empressé de le ramasser et de l’avaler, sans se douter que ce geste allait lui faire frôler le pire.

L’os était, en effet, resté coincé au fond de sa gorge, obstruant ses voies aériennes. Le chien étouffait littéralement. Son propriétaire a tenté d’intervenir en pratiquant sur lui la manœuvre de compression abdominale de Heimlich, mais sans résultat.

Elle était là au bon endroit, au bon moment

Kem Cook se trouvait à proximité et a vu ce qui se passait. Elle est tout de suite passée à l’action. Elle a pris le relais du propriétaire, puis est parvenue à atteindre l’os pour le retirer à la main.

Entretemps, Winston avait perdu conscience. L’infirmière a alors effectué une réanimation cardio-pulmonaire, ce qui a permis au chien de se remettre à respirer. Il a ensuite été emmené chez le vétérinaire pour un examen de précaution. Fort heureusement, il ne souffrait de rien de grave et s’en est vite remis.

Lors de la cérémonie, Kem Cook s’est dite heureuse d’avoir réussi à sauver Winston, tout en admettant qu’elle n’aurait jamais imaginé utiliser ses compétences médicales pour secourir un chien. Si elle devait le refaire, elle n’hésiterait pas une seule seconde.