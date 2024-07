Elle voit son chien s'étouffer et découvre une pierre de 3 cm coincée dans sa gorge

Nos amis les animaux sont parfois victimes d’accidents domestiques, pouvant mettre leur vie en danger. Au Royaume-Uni, un chien nommé Cody a subitement contracté une forte toux après avoir fait un tour dans le jardin.

Quand Claire a vu son fidèle compagnon à 4 pattes s’étouffer, elle a rapidement réagi en vérifiant les images de la caméra pour obtenir des indices : son chien avait avalé une pierre. Depuis, Cody haletait et sa gorge émettait un bruit rauque.

Claire a senti une boule dans la gorge de son partenaire canin et a essayé d’appliquer la méthode de Heimlich, en vain. Ni une ni deux, elle a conduit sa boule de poils à la clinique de Vets Now, située à Belfast, dans l’espoir de la sauver.

© Vets Now

« J’ai vraiment cru que mon chien allait mourir »

« Ce n’était qu’un trajet de 20 minutes, mais c’était le plus long que j’aie jamais fait… Chaque minute semblait une éternité, confie Claire, Peter [un ami] le tenait sur ses genoux pendant que je conduisais. C’était déchirant de le voir comme ça et de l’entendre faire ce bruit horrible. […] Je l’ai vu devenir plus silencieux et glisser sur la poitrine de Peter. J’ai vraiment cru que mon chien allait mourir. »

Une fois le trio arrivé sur place, le vétérinaire Sasha Burns Fraser a examiné la gorge du patient après lui avoir injecté un sédatif. « […] La pierre ne lui laissait qu’un tout petit espace pour respirer, explique-t-il, c’était une situation potentiellement mortelle. […] J’ai demandé à mon équipe de pointer la bouche de Cody vers le bas. Ensuite, j’ai pris une longue paire de pinces pour atteindre le larynx et j’ai soigneusement retiré la pierre. »

© Vets Now

Après avoir vérifié que l’objet – mesurant 3 cm ! – n’avait pas causé d’autres dégâts, le toutou a pu rentrer chez lui en remuant la queue.

« Cody est un membre très important de notre famille, et je ne pourrais pas imaginer la vie sans lui », conclut son adoptante.