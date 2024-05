L'intervention héroïque d'un chien policier lancé sur les traces d'un enfant autiste introuvable depuis des heures (vidéo)

Les exploits des chiens employés par les unités de secours et les forces de l’ordre sont souvent synonymes de vies sauvées. Une chienne appelée Sika et appartenant à la police a récemment permis à la famille d’un enfant perdu de connaître la délivrance après des heures d’angoisse.

Grâce à une chienne de la police au flair et au talent remarquables, un enfant s’étant égaré a été retrouvé sain et sauf et ramené à sa famille, rapportait ABC 7 Chicago.

La police du comté de Gwinnett, en Géorgie (Etats-Unis), a posté sur sa page Facebook une vidéo montrant le sauvetage du garçon en question. Atteint de troubles du spectre de l’autisme, il était introuvable jusqu’à l’intervention de Sika et de son maître-chien, le sergent Townley.

La disparition de l’enfant avait eu lieu le 22 avril 2024. Un vaste dispositif avait été déployé sitôt l’alerte donnée. La chienne spécialisée dans la recherche de personnes disparues et le sergent Townley s’étaient rapidement rendus sur les lieux pour essayer de le localiser.

La vidéo d’un peu plus de 2 minutes compile tous les temps forts du sauvetage ; de la descente de la chienne du véhicule de patrouille jusqu’à la découverte du garçon et le réconfort apporté à celui-ci par ses sauveurs.

Sika et son maître sont arrivés sur place peu après 19h locales. La famille du garçon a donné à la chienne des affaires lui appartenant à renifler, notamment ses chaussures. L’animal s’est aussitôt lancé sur sa piste.

Sika progressait sur plusieurs dizaines de mètres, suivie de près par le sergent Townley qui tenait la longe. Guidée par son odorat, elle a continué d’avancer à travers le quartier résidentiel et les zones boisées qui le bordent. La chienne a ensuite accéléré le pas en traversant la route. Son maître-chien a compris qu’ils étaient près du but.

Une vie sauvée et une famille rassurée grâce à Sika

Elle a effectivement retrouvé l’enfant, qui était caché au bord de la chaussée, dans les buissons. « Viens, a alors dit le policier à celui-ci. Elle est amicale ».

« Tu veux la caresser ? », lui a-t-il ensuite demandé. Ce que le garçon a effectivement fait. Le sergent Townley lui a demandé s’il était blessé et l’enfant lui a répondu par la négative. « Ta maman était inquiète. Elle ne savait pas où tu étais », lui a dit un autre policier.



Gwinnett County Police / Facebook

Sika a reçu son lot de caresses et de félicitations de la part de son maître pendant qu’il continuait de rassurer l’enfant, qui a été reconduit chez lui peu après.

Dans un article paru en juillet 2022 dans le média local Gwinnett Daily Post, il était précisé que Sika est une croisée Chien rouge de Hanovre / Plott Hound.