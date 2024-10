Dévastée par la disparition de son chien lors du vol de sa voiture, elle place tous ses espoirs entre les mains des gendarmes qui ne la déçoivent pas

Se voir déposséder simultanément d’un membre de sa famille et de son véhicule est une terrible épreuve, surtout en ce qui concerne le sort du premier, bien évidemment. C’est ce qu’a vécu une mère de famille morbihannaise dont le chien a disparu lors du vol de sa voiture. Prévenue, la gendarmerie a entrepris les recherches et ouvert une enquête.

On imagine le soulagement et la joie qu’un chien et ses humains ont dû ressentir lors de leurs retrouvailles le lendemain du vol de l’animal, survenu alors que ce dernier se trouvait dans la voiture de sa maîtresse. L’enlèvement avait eu lieu à Sarzeau, dans le Morbihan, le lundi 7 octobre en fin d’après-midi, rapportait hier Ouest France.

Maëlle Guihéneuf avait stationné son véhicule, une Renault Twingo de couleur grise, sur le parking de l’école Marie-Le Franc, dans l’est de cette commune située à 26 kilomètres de Vannes. Elle en a constaté la disparition, alors que son chien répondant au nom de Ganesh se trouvait à bord, peu avant 18 heures et a immédiatement signalé les faits aux gendarmes de la brigade de Sarzeau.



Maëlle Guihéneuf / Facebook

La ravisseuse aperçue et poursuivie à Arzon

Les militaires ont organisé de nombreuses patrouilles dans le secteur dans l’espoir de localiser la voiture et le chien. Pendant ce temps-là, Maëlle Guihéneuf ne restait pas les bras croisés ; elle continuait de chercher son ami à 4 pattes tout en multipliant les posts à son sujet sur les réseaux sociaux.

« Aux dernières nouvelles, il s'agit d'une femme blonde qui rôde sur Sarzeau […] qui a volé la voiture. Elle a été vue sur Arzon, a été poursuivie et a réussi à s'enfuir vers le Tour Du Parc », indiquait la propriétaire de Ganesh sur Facebook environ 1 heure et demie après le vol. Elle y précisait également que son loulou était toujours dans le véhicule et que le coffre de ce dernier était rempli de cartons.

Ganesh retrouvé sain et sauf

La délivrance est arrivée le lendemain. « Nous sommes très heureux de vous informer que les gendarmes ont retrouvé ce matin notre véhicule avec notre chien en bonne santé à l'intérieur », annonçait, en effet, la mère de famille sur le réseau social. Ganesh venait d’être récupéré par les gendarmes dans le quartier de Kerollaire, à 3 kilomètres de l’endroit où il avait été kidnappé.

Maëlle Guihéneuf y remerciait par ailleurs les membres du groupe Facebook « Ça existe sur la presqu’île de Rhuys » pour leurs « témoignages de gentillesse et d’aide ».

