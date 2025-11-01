L'interpellation de 2 suspects débouche sur le sauvetage d'un chiot caché sous une pile de vêtements dans une voiture volée (vidéo)

Ce qui devait être une simple intervention pour vol à l’étalage a pris une tournure inattendue pour la police de Lone Tree, dans le Colorado. En marge de l’arrestation de 2 jeunes femmes, les agents ont fait une découverte aussi touchante qu’inquiétante : un chiot apeuré, dissimulé à l’arrière d’un véhicule volé. Une scène poignante qui rappelle que les animaux peuvent être victimes collatérales des agissements humains.

A Lone Tree, dans l’Etat du Colorado (Etats-Unis), l’arrestation de 2 jeunes femmes suspectées de vol dans une boutique s’est transformée en sauvetage canin avec la découverte d’un chiot terrifié à bord du véhicule qu’elles avaient dérobé, rapportait FOX 31 .

Les faits se sont produits le samedi 27 septembre 2025. Ce jour-là, les officiers de police de la ville de Lone Tree (Lone Tree Police Department) avaient été appelés à intervenir aux abords d’un magasin de vêtements. 2 personnes s’y trouvaient prétendument pour faire du shopping, mais venaient d’être surprises en train de voler des articles.

En arrivant sur les lieux, les policiers ont effectivement trouvé des vêtements neufs en leur possession et constaté qu’elles étaient “sous l’emprise d’une substance” (soit de l’alcool, soit de la drogue).



City of Lone Tree Government / Facebook

Les investigations effectuées sur place ont permis aux officiers de police d’établir un lien entre les 2 suspectes interpellées et un véhicule volé, garé non loin de là. Ils ont également reçu la confirmation que l’une d’elles l’avait conduit. Lorsqu’ils ont fouillé la voiture en question, ils ont été surpris de découvrir un tout jeune chiot caché sous une pile de vêtements, sur la banquette arrière.

Le chiot est entre de bonnes mains

Les policiers se sont empressés de le sortir de là pour lui faire boire de l'eau et le réconforter. Les autorités ont annoncé par la suite que le chiot s’en était parfaitement remis et qu’il était en sécurité, “grâce à l’action rapide [des] agents de [la police] de Lone Tree”.



City of Lone Tree Government / Facebook

On ignore si le jeune chien a été pris en charge par le service local de contrôle des animaux ou une association, mais il sera très probablement bientôt proposé à l’adoption.

City of Lone Tree Government / Facebook

L’arrestation des suspectes et le sauvetage du chiot ont été filmés, et la vidéo postée sur la page Facebook de la Ville de Lone Tree. La voici :