L’instinct d’une chienne maltraitée la conduit dans le jardin de son voisin, qui fait alors tout pour obtenir sa garde (vidéo)

Clover a longtemps vécu au sein d'une propriété où elle n'était rien d'autre qu'un animal sans intérêt. Personne ne se souciait d’elle et elle a même subi de la maltraitance sur place. Un jour, elle a réuni ses dernières forces pour courir chez la voisine. Cette dernière a décidé qu’elle ne la laisserait plus partir.

Le 16 juin dernier, la vie de Clover a totalement basculé. Cette femelle Border Collie maltraitée dans son ancienne famille a officiellement pris un nouveau départ au sein d’une maison aimante. Elle a d'ailleurs encore bien du mal à croire que ce bonheur soit désormais le sien, mais sa propriétaire tâche de le lui rappeler tous les jours.

L'histoire de Clover était autrefois celle d'une chienne négligée et maltraitée. Elle vivait dans un ranch, précisait AOL, et s’y sentait mal, parce que personne ne voulait d'elle sur place. Elle s'est alors enfuie et c’est ainsi qu'elle s'est retrouvée sur la propriété de ceux qui allaient définitivement changer sa vie.

@cloverthebordercollie / TikTok

Elle a frappé à la bonne porte

Clover a été découverte par la voisine de son propriétaire dans leur jardin. Celle-ci a été particulièrement touchée par cette chienne craintive, mais en recherche d'attention. En enquêtant, elle a découvert qu'elle appartenait à une personne qui vivait un peu plus loin et, comprenant que la chienne n'avait pas la vie qu'elle méritait, a négocié son adoption. Elle a finalement convaincu son propriétaire, qui ne voulait plus d'elle, et a été autorisée à la garder.

La boule de poils ne le savait pas encore, mais c'était le début d'une vie plus paisible et chaleureuse dans sa nouvelle maison. Toutefois, elle avait besoin de temps pour s'ouvrir à ses nouveaux humains. Sa maîtresse a su la convaincre avec des friandises et des mots doux, bien qu'elle lui ait laissé tout de même suffisamment d'espace afin qu'elle puisse s'adapter.

Cela ne fait que quelques jours qu'elle est arrivée, mais Clover s'est déjà bien détendue. Elle se met même sur le dos pour recevoir des gratouilles sur le ventre, signe de confiance. La chienne a encore un long parcours à effectuer pour être bien dans ses pattes, car elle a toujours de nombreuses peurs en elle. Toutefois, elle est maintenant très bien entourée et fait des progrès chaque jour : « Elle est beaucoup plus détendue et moins anxieuse, ce qui est merveilleux à voir », affirmait sa maîtresse.