Sorti de nulle part, ce chat errant s’est lié d’amitié avec les chevaux d’un ranch

Un chat errant et esseulé a trouvé de la compagnie auprès des chevaux d’un ranch et notamment l’un d’eux, qu’il ne quitte jamais. La boule de poils, devenue célèbre sur les réseaux sociaux, touche de nombreux internautes. Une photographe a décidé d’aller à sa rencontre pour immortaliser son amitié avec les équidés.

Au sanctuaire Northern Lake, on rencontre 6 anciens chevaux de course profitant de leur retraite, mais également un chat au pelage roux nommé Meto. La boule de poils a fait son apparition 3 jours après l’arrivée des premiers équidés dans le ranch et n’est plus jamais partie depuis.

Meto a tout de suite été attiré par les chevaux et a noué un lien avec chacun. Mais l’un d’eux, en particulier, est devenu un ami très précieux à ses yeux. Il s’agit de Meisho Doto, âgé de 28 ans et ayant raflé de nombreuses victoires.

© Sankei / Shuji Ozaki

Une amitié touchante

Shuji Ozaki a découvert l’amitié entre Meisho Doto et Meto à travers les réseaux sociaux. Photographe et amoureuse des chats, elle a décidé de se rendre à Shikabe (Japon) pour faire la connaissance des quadrupèdes et a été inspirée par leur relation. Les animaux semblaient prendre la pose et étaient très coopératifs pendant le shooting, précisait Japan Foward.

Dans l’intimité du ranch, Shuji en a appris davantage sur le lien entre Meto et les chevaux, ainsi que sur la vie au sanctuaire de manière générale.

© Sankei / Shuji Ozaki

Une aide précieuse

Sachie Sasaki, journaliste et l’une des fondatrices du refuge, a évoqué les problèmes financiers rencontrés depuis quelques mois. Elle a affirmé que Meto, qui a désormais de nombreux fans, a permis de récolter des fonds grâce à sa notoriété : « Nous n'aurions jamais pensé qu'un chat attirerait autant d'attention [...] Sans Meto, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui » affirmait Sachie, rejointe par l’autre fondateur, Yasuyuki Kawagoe.

Sur les réseaux sociaux, ces derniers postent régulièrement des photos montrant les interactions du félin avec les chevaux pour attirer du public. Par leur pureté et leur singularité, les animaux permettent à leurs détenteurs de faire perdurer ce havre de paix.

© Sankei / Shuji Ozaki