L'instant émotion du jour : la vidéo d'une future maman et son chien qui découvre qu'elle est enceinte

Les chiens sont-ils capables de se rendre compte de la grossesse de leurs maîtresses ? On ne peut que le penser lorsqu’on découvre des séquences comme celle dont il est question ici. Une scène extrêmement émouvante et qui prouve que l’étendue des facultés de nos amis à 4 pattes est encore loin d’être connue.

Face à sa propriétaire enceinte, un chien a eu la plus touchante des réactions, filmée par son maître et le futur papa. Un récit relayé par Yahoo! ce lundi 16 août.

La vidéo dont il s’agit a été récemment postée sur TikTok par un utilisateur prénommé Ryan et se faisant appeler maxpotentialdogtraining sur le réseau social. L’homme vit en Nouvelle-Ecosse, province de l’extrême Est du Canada. Il se présente comme étant éducateur canin, père et mari. Ryan est, en effet, propriétaire de 3 chiens, dont Nova, et d’un chat.

Sa femme Stephanie étant tombée enceinte, il a capturé l’émouvant moment où Nova semble s’en être rendu compte. Son attitude ne laisse, en tout cas, que peu de doute là-dessus. La future maman en était alors à sa 4e ou 5e semaine de grossesse.

« J’ai compris », semble dire le chien à sa maîtresse

Le chien se tenait sur ses genoux et posait la tête tantôt sur son ventre, tantôt contre son visage. Il la regardait aussi droit dans les yeux, comme pour lui dire qu’il avait compris qu’elle attendait un bébé.

La vidéo montre ensuite l’enfant âgé de 10 mois, caressant le canidé pendant qu’il était couché, puis des photos où l’on voit notamment le nouveau-né paisiblement endormi aux côtés de son ami à 4 pattes et du Chihuahua de la famille.

Bien que n’ayant que quelques mois, l’enfant a déjà des liens extrêmement forts avec les chiens de la maison, et tout spécialement avec Nova, celui qui veillait sur lui avant même sa venue au monde.