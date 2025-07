Abandonnés dans une boîte à chaussures au cœur d'un cimetière, ces chiots nouveau-nés survivent à la chaleur et espèrent trouver le véritable amour

Abandonner un animal, qui plus est sans eau ni nourriture, est un acte ignoble. Ce terme est même bien trop faible quand il s’agit de 4 chiots, âgés d’un jour, délaissés dans un cimetière. Enfermés dans une boîte à chaussures, séparés de leur maman et exposés aux fortes chaleurs, ces très jeunes chiens ont eu la chance de rester en vie.

Après avoir reçu l’appel d’un cabinet vétérinaire, où ils ont été déposés par un passant qui les avait trouvés, les membres de la RSPCA Solent Branch, basée à Fareham dans le Hampshire et connue sous le nom de The Stubbington Ark, sont passés à l’action pour sauver ces cœurs sur pattes ayant connu le pire cauchemar de tous les animaux dès leur naissance.

Les chiots sont entre de bonnes mains

Leur survie relève presque du miracle. Comme l’expliquent les sauveteurs à la BBC, ces chiots « ont besoin d’être nourris toutes les 2 heures ». Ils ont donc établi un planning strict pour en prendre soin et satisfaire leurs besoins. Par la suite, les rescapés seront placés dans des familles d’accueil et disponibles à l’adoption dès qu’ils auront fêté leur 8e semaine de vie.

« Les 4 chiots sont bien nourris au biberon, prennent du poids et sont sur le point d'ouvrir les yeux, confient leurs anges gardiens, bien que notre personnel dévoué se porte volontaire pour fournir des soins 24 heures sur 24 toutes les quelques heures, le temps passé loin de leur mère biologique à ce moment critique aura un impact sur leur développement, à la fois physique et psychologique. »

© RSPCA Solent Branch

En effet, les membres de l’organisation sont très inquiets pour le bien-être de la mère, séparée de ses petits. « Cela doit être une période très pénible pour elle. »

Après le sauvetage, l’association a lancé une collecte de fonds, qui a porté ses fruits. Grâce aux dons perçus, les soigneurs peuvent nourrir et soigner les chiots en toute sérénité. Cet argent servira également à les vacciner, les identifier et les stériliser, lorsqu’ils seront en âge. Une adoption responsable leur permettra d’enterrer les mauvais souvenirs, et de savourer pleinement la vie qu’ils méritent.

© RSPCA Solent Branch