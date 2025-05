L'imprudence d'un chien s'aventurant sur une autoroute déclenche l'intervention courageuse d'un policier (vidéo)

D’une très dangereuse posture au milieu d’une autoroute fréquentée au retour auprès de sa famille, en passant par le siège conducteur d’un véhicule de police… C’est l’incroyable aventure qu’a récemment vécue un chien dans l’Etat de l’Ohio, aux Etats-Unis, et qui doit son sauvetage à un policier au grand cœur.

Décidément, les unités de l’Ohio State Highway Patrol, la police autoroutière de l’Etat de l’Ohio, sont coutumières des sauvetages héroïques de chiens qui s’aventurent sur les autoroutes. On se souvient, en effet, de cette intervention effectuée en octobre 2024 dans le comté de Medina et qui avait permis à un croisé Bouvier Bernois de retourner sain et sauf auprès de sa famille.

Plus récemment, c’est le sergent Brett Claxon, basé au poste de Canton, qui a réalisé un exploit similaire, rapportait News 5 Cleveland. Il venait d’être appelé au sujet d’un canidé qui courait seul sur l’autoroute Inter-Etats 77 (Interstate 77). Il risquait d’être renversé à tout moment.

Le policier savait qu’il devait agir très rapidement en cette fin de matinée du 8 mai 2025. La scène a été filmée par la caméra qu’il portait à la poitrine, et la vidéo publiée sur la page Facebook de l’Ohio State Highway Patrol le 14 mai.

On peut ainsi voir le sergent Claxon s’accroupir et tendre les bras en direction du chien, derrière lequel les voitures ralentissaient. On entend également le policier l’appeler pour l’attirer vers lui sur la bande d’arrêt d’urgence.



Ohio State Highway Patrol / Facebook

Très amical, le quadrupède a fini par le rejoindre. Il l’a longuement reniflé et a accepté ses caresses, avant de le suivre vers son véhicule.

Le rescapé choisit le siège conducteur !

Le sergent Claxon lui a ouvert la portière arrière pour qu’il saute sur la banquette, mais le chien a préféré s’asseoir sur le siège conducteur, ce qui n’a pas manqué de faire rire son sauveur.



Ohio State Highway Patrol / Facebook

« Peut-être est-il prêt à rejoindre l’Ohio State Highway Patrol », peut-on lire dans la description accompagnant la vidéo.

Le brave loulou était enfin en sécurité, mais ce n’était pas la seule bonne nouvelle. Dans la foulée de son sauvetage, en effet, il a été remis à sa famille, qui devait être extrêmement inquiète depuis sa fugue.

Voici la vidéo :