Un chien qui errait dangereusement au bord d'une autoroute est repéré par une policière qui passe immédiatement à l'action (vidéo)

Un chien ayant échappé à ses maîtres et s’étant retrouvé à errer au bord d’une autoroute a été sauvé in extremis par une officière de police, rapportait FOX 8.

Les faits se sont déroulés le mardi 15 octobre 2024 dans le comté de Medina, dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis). Ce jour-là, une agente de la police autoroutière de l’Ohio (Ohio State Highway Patrol) venait d’apercevoir une silhouette animale s’aventurant sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute I-71.



Ohio State Highway Patrol / Facebook

Elle s’est alors arrêtée sur le terre-plein central, puis a fait marche arrière pour revenir au niveau du chien. Elle a prudemment traversé les voies de l’autoroute avant de se garer juste derrière le quadrupède, sur la bande d’arrêt d’urgence.

La situation était particulièrement délicate et périlleuse. Le chien risquait, en effet, de prendre peur à tout moment et de fuir vers la route, où il se serait mis en danger de mort et pouvait provoquer un terrible accident.

Fort heureusement, rien de tout cela ne s’est produit. La policière a agi sans le moindre mouvement brusque, et le chien, qui semble être un croisé Bouvier Bernois, était très amical. Peut-être aussi avait-il compris qu’elle était là pour le secourir.



Ohio State Highway Patrol / Facebook

En sécurité et de retour auprès de sa famille

Le canidé a répondu à ses appels et est venu vers elle en remuant la queue. L’agente de la police autoroutière de l’Ohio a ainsi pu le saisir par le collier pour prévenir toute nouvelle échappée. Elle l’a ensuite fait monter sur la banquette arrière de son véhicule de patrouille. Le chien était enfin en sécurité…



Ohio State Highway Patrol / Facebook

Ce sauvetage a été filmé par la caméra portée par l’héroïne du jour et la vidéo postée sur la page Facebook de l’Ohio State Highway Patrol, où de nombreux internautes ont salué le courage et la bienveillance de la policière. La voici :

L’autre bonne nouvelle est que le chien porte une puce d’identification. Les forces de l’ordre ont ainsi pu découvrir qu’il s’appelle Winston et obtenir les coordonnées de son propriétaire. Les retrouvailles avec la famille ont eu lieu peu après.