L'histoire émouvante d'une chienne et de chiots orphelins unis dans la tragédie

Des liens puissants et inébranlables peuvent parfois se créer lors d'une tragédie. Dans le Minnesota (États-Unis), une chienne qui a perdu ses petits a rencontré des chiots qui ont perdu leur mère.

Le 8 juillet dernier, Poppy est subitement décédée dans un refuge, le Ruff Start Rescue, alors qu'elle venait de mettre au monde 10 chiots. Les bénévoles ont dû se relayer nuit et jour pour prendre soin de la portée orpheline.

« Un volontaire était là jusqu'à 23h30 ce soir-là pour aider à donner le biberon. Et tout au long de la soirée, mon mari et moi étions debout toutes les 3 heures pour les nourrir... Et cela prenait plus d'une heure et demie à chaque fois », a expliqué Lexi Johnson, l'une des membres de l'équipe.

Une solution devait être trouvée rapidement pour le bien-être de ces petits anges.

© Lexi Johnson

Une famille recomposée

Au cours de cette même période, une autre chienne nommée Pepper, a elle aussi été victime des sombres desseins de la Mort. Selon Fox 9, tous ses chiots ont perdu la vie. La tragique perte de ses nouveau-nés a plongé Pepper dans une profonde mélancolie. Elle était dévastée et déprimée, souligne People.

Entre ces 2 histoires tristes, Lexi Johnson a vu une opportunité pour la mère endeuillée et les orphelins de trouver l'amour qu'ils recherchaient. Ils ont été rassemblés pour former une même famille.

« Quand elle est arrivée chez nous, nous l'avons amenée dans la salle des chiots et elle s'est immédiatement assise à côté », a expliqué la bénévole. « J'ai commencé à placer des chiots autour d'elle, elle s'est allongée, et les chiots ont instinctivement clopiné vers elle et ont commencé à téter. » 5 minutes après avoir rencontré Pepper, tous les jeunes chiens se sont mis à téter leur nouvelle maman.

© Lexi Johnson

Des larmes de joie

« Les bébés s'épanouissaient tous avec leurs humains, mais la meilleure chose pour eux est d'être avec une maman qui peut non seulement leur donner du bon lait, mais aussi leur apprendre des choses sur les chiens, des comportements que nous ne pouvons pas faire en tant qu'humains », a déclaré Lexi Johnson.

Après avoir affronté des épreuves douloureuses, Pepper et les chiots s'épanouissent grâce à l'amour qui les unit. Ils demeurent encore au stade de l'allaitement, mais seront disponibles pour l'adoption d'ici quelques semaines.

Pour Lexi Johnson, leur rencontre est un véritable miracle. « J'ai pleuré, mais ces larmes étaient des larmes de joie », a ajouté cette dernière, émue. « Poppy apprécierait tellement que Pepper prenne son rôle de maman. »

© Lexi Johnson