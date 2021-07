L'histoire bouleversante d'un chien aveugle battu par son ancien propriétaire, découvrant la plage pour la première fois

La maltraitance fait de nombreuses victimes chez les animaux de compagnie, encore aujourd'hui. Heureusement, certains sont sauvés et commencent un nouveau départ grâce à l'aide et à l'amour de personnes bienveillantes. Angus a vécu cette expérience.

Angus a été placé dans un refuge dans le comté du Yorkshire (Angleterre), après avoir été sauvé des mains violentes de son ancien propriétaire.

En plus de souffrir de lésions cérébrales causées par les mauvais traitements subis, il est souvent la proie de convulsions. Il est contraint d'avaler des médicaments 3 fois par jour pour les contrôler.

© Anne Ashmore

Et ce n'est pas tout : les abus commis l'ont laissé aveugle.

Jon et Anne Ashmore, originaires de Beauchief, sont littéralement tombés amoureux du canidé. Sensibles à son histoire et sa condition, ils ont décidé de l'adopter, révèle The Star.

© Anne Ashmore

Angus se sent plus heureux que jamais

« Angus peut être très anxieux auprès de nouvelles personnes et de nouveaux chiens, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de ses débuts horribles dans la vie, mais une fois qu'il a appris à vous connaître, c'est le garçon le plus doux », a déclaré sa mère adoptive.

© Anne Ashmore

Angus, âgé entre 4 et 5 ans, a entamé un nouveau chapitre de son existence, laissant son passé terrible loin derrière lui. « Nous ne l'avons pas laissé tomber lorsque nous l'avons eu. Il a dû apprendre à tisser un lien avec nous, et nous avons beaucoup travaillé le rappel avec lui », a ajouté Anne Ashmore.

© Anne Ashmore

Le couple l'a emmené à la plage, où il a pu se défouler pour la toute première fois de sa vie. Le chien a été fou de joie lorsqu'il a gambadé librement dans de grands espaces, aux côtés des personnes qui l'ont sauvé. Il a adoré la sensation du sable sous ses pattes. Son visage rayonnant de bonheur a ému ses bienfaiteurs.

© Anne Ashmore

Ces derniers l'accompagnent à la mer autant de fois qu'ils le peuvent. « Nous ne savons pas combien de temps il vivra, mais nous essayons de lui offrir les meilleures expériences possibles », a confié sa famille. « Nous apprécions chaque jour passé avec lui. »

© Anne Ashmore