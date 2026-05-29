L'événement sportif et solidaire le Relais de la SPA fait son retour pour une 2e édition avec l'acteur Tarek Boudali comme parrain

Le Relais de la SPA fera son grand retour le 31 mai 2026 au Domaine national de Saint-Cloud, avec l’acteur Tarek Boudali comme parrain, Cléo Henin à la présentation et plusieurs formats accessibles aux sportifs comme aux amoureux des animaux. Après avoir permis de récolter 200 000 euros lors de sa première édition, cet évènement solidaire espère mobiliser encore davantage de participants au profit des animaux recueillis par l’association.

Quand la passion du sport, l'amour des animaux et la solidarité se rencontrent en un seul et même lieu, cela ne peut déboucher que sur une expérience exceptionnelle. Demandez donc aux 535 participants ayant pris le départ sur les 3 courses de la première édition du Relais de la SPA, le 18 mai 2025. Un évènement couronné de succès, organisé à l'occasion des 180 de la Société Protectrice des Animaux et qui avait permis de collecter 200 000 euros au profit des animaux secourus par l'association.

La 2e édition, qui se tiendra le dimanche 31 mai 2026, s'annonce encore plus conviviale et excitante, avec des objectifs revus à la hausse. Et comme l'an dernier, Woopets sera évidemment partenaire de ce rendez-vous.



La SPA - Société Protectrice des Animaux / YouTube

Chaque participant au Relais de la SPA s'engage à collecter des dons, directement reversés à l'association afin de contribuer aux efforts colossaux que ses équipes déploient quotidiennement au sein de la soixantaine de refuges et Maisons SPA.

3 formats de courses, accessibles à tous, seront proposés :

10 km (dès 16 ans) : 200 euros à collecter

Relais 2x5 km (en binôme, dès 14 ans) : 300 euros à collecter à deux

Canicross 5 km (avec son chien, dès 18 ans) : 200 euros à collecter

Le tout aura lieu dans un cadre d'exception ; comme l'an dernier, les coureurs profiteront d'un parcours unique en son genre, au cœur des 460 hectares du Domaine national de Saint-Cloud (92).

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L'acteur Tarek Boudali parrain de la 2e édition du Relais de la SPA

Cette année, le parrain du Relais de la SPA sera l'acteur, scénariste et réalisateur Tarek Boudali (vu dans le film « Babysitting » et la série « En famille » notamment). Un engagement qui traduit son profond attachement à la cause animale.

« Derrière chaque sauvetage, il y a des histoires bouleversantes, mais aussi énormément d’espoir grâce au travail des équipes sur le terrain, a-t-il ainsi déclaré. Le Relais de la SPA permet justement de transformer cette prise de conscience en action concrète. En courant, en se mobilisant, chacun peut réellement faire la différence. »

Tarek Boudali qui se dit par ailleurs « très touché d’être le parrain de cette édition 2026 » et espère voir de nombreuses personnes participer à l'évènement pour « porter ensemble cette cause qui le mérite tant. »

Un joli programme pour cette journée festive et engagée

Présenté par la journaliste Cléo Henin, le Relais de la SPA réservera un accueil chaleureux aux participants et à ceux qui les accompagneront. Un joli programme les attend, à commencer par l'ouverture du village solidaire dès 8 heures et qui se poursuivra jusqu'à 14 heures.

Cet espace accueillera coureurs, familles et visiteurs en leur proposant une variété d'animations assurées par des partenaires engagés. Ils pourront également faire le plein d'informations et de conseils autour de thématiques importantes(langage canin, détection des signes de maltraitance…) auprès des experts de la SPA.



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« En participant au Relais de la SPA, coureurs, familles et soutiens deviennent acteurs de notre mission »

« Le 31 mai 2026, chacun peut agir concrètement pour les animaux. En participant au Relais de la SPA, coureurs, familles et soutiens deviennent acteurs de notre mission. Cette journée solidaire et festive est une formidable occasion de se mobiliser pour faire avancer la cause animale », souligne Jacques-Charles Fombonne, Président bénévole de la SPA.

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Rendez-vous donc le dimanche 31 mai 2026 au Domaine national de Saint-Cloud (92). Voici les horaires des principales activités :

8h : ouverture du village

9h : départ canicross

10h : départ 10 km

10h30 : départ relais 2x5 km