L'espoir renaît pour Oreo, Husky enfermé dans un balcon insalubre depuis 2 ans

A Reims (51), un chien victime de maltraitance a été secouru par une association pour être soigné et réhabilité, rapportait L’Union.

Le canidé en question, un Husky Sibérien répondant au nom d’Oreo, se trouvait sur le balcon de l’appartement loué par son maître. Ce dernier, âgé de 53 ans, le négligeait totalement. L’animal évoluait au milieu de ses propres déjections et était affamé.

L’équipe d’Action Protection Animale a pu lui venir en aide le 7 septembre, après avoir prévenu la police en lui fournissant des preuves en images de l’urgence de la situation.

Les intervenants ont été accueillis par « un homme agressif ». A l’intérieur de l’appartement, ils ont été saisis par l’extrême insalubrité des lieux. Déjections, urine et détritus en tout genre avaient envahi le logement. « L’odeur est insupportable et le chien est mal en point, détaille l’association sur son site. Il porte sur lui des mois de mue jamais retirés et est d’une saleté incroyable. Ses griffes démesurées le gênent pour se déplacer et il souffre d’infection aux yeux et aux oreilles en plus de soucis de peau. »

Adopté en 2014, Oreo n’était pas sorti de cet endroit depuis 2 ans. C’est ce qu’a reconnu son maître. Ce dernier a ajouté qu’il ne l’avait pas nourri depuis plusieurs jours car il n’avait plus d’argent.

Le maître en garde à vue, le chien saisi et soigné

« En situation de grande précarité intellectuelle » d’après L’Union, le quinquagénaire a été placé en garde à vue pour « acte de cruauté envers un animal » puis remis en liberté. Il devra comparaître devant le tribunal le 6 février 2024.

Quant au chien, il a été vu par un vétérinaire et confié à une structure d’accueil partenaire d’Action Protection Animale. Oreo aura besoin de beaucoup de temps et de soins pour s’en remettre, tant sur le plan physique que celui moral.

Action Protection Animale

Une fois remis et dès que la justice l’autorisera, le Husky pourra être proposé à l’adoption.