L'espoir renaît pour Morgan, le chiot rescapé d'un drame familial bouleversant (vidéo)

Morgan et ses 5 frères et sœurs de portée ont été abandonnés dans un fossé. Ils ont été découverts juste à temps par un bon samaritain. Mais lorsque l’homme est revenu les chercher, seul Morgan était encore en vie. Les 5 autres avaient été abattus.

L’histoire de Morgan est terrible et belle à la fois. Toute sa portée a été abandonnée dans un fossé, et ils ont commencé à dépérir. Affamés et malades, ils étaient de plus en plus faibles. Morgan était le plus affecté d’entre tous. Il n’était plus capable de tenir sur ses pattes, et c’est étonnamment ce qui l’a sauvé. Aujourd’hui, il se remet progressivement dans une famille aimante, et réapprend à marcher. Un récit relaté par PetHelpful.

Des chiens abandonnés à la frontière

Kisha Sawyers est l’actuelle propriétaire de Morgan. Dans des vidéos publiées sur TikTok, elle a raconté comment son chien avait été sauvé, et pourquoi le reste de la portée n’avait pas survécu.

© kishasawyers01 / TikTok

Elle a tout d’abord précisé qu’elle habitait à la frontière entre 2 États, et que pour cette raison, il n’était pas rare que des personnes viennent abandonner leurs animaux de l’autre côté de la frontière, pour éviter des ennuis.

Le mari de Kisha travaille dans l’État voisin, et traverse tous les jours cette frontière. C’est à ce niveau qu’il a découvert 6 chiots dans un fossé, un soir en rentrant du boulot. Ils étaient émaciés et en très mauvaise santé. L’un d’entre eux, Morgan, ne pouvait même plus se tenir debout.

Le mari de Kisha voulait sauver tous les chiots, mais il avait déjà chez lui 2 autres chiots, et avait peur qu’ils attrapent une maladie. Et, en effet, ils ont découvert plus tard que Morgan avait le Parvovirus, qui est très contagieux.

© kishasawyers01 / TikTok

Kisha et son mari ont donc contacté le service de contrôle des animaux, pour qu’ils viennent eux-mêmes sauver les chiens. Mais ceux-ci ont refusé d’intervenir, car les canidés se trouvaient de l’autre côté de la frontière. Le couple n’a pas eu plus de soutien de leur ville, encore une fois pour des raisons géographiques. Les chiens étaient en dehors des limites de la ville.

Après plusieurs tentatives, un refuge a finalement été trouvé, et a accepté de prendre toute la portée.

Morgan est le seul à avoir survécu

Malheureusement, bien que seulement 30 minutes se soient écoulées depuis la découverte des chiens, un drame avait eu le temps de se produire. Lorsque Kisha et son mari sont retournés au fossé, 5 des chiots avaient été abattus et entassés. Une personne avait probablement jugé qu’ils étaient trop faibles et malades pour survivre, et avait voulu abréger leurs souffrances. Mais à quelques minutes près, ils auraient été pris en charge par un refuge et soignés.

© kishasawyers01 / TikTok

Morgan est le seul à avoir survécu. Trop faible pour se tenir debout, il était resté allongé dans l’herbe haute, et avait ainsi été caché.

Kisha et sa famille ont tout de suite décidé de le prendre et de l’emmener chez le vétérinaire. Le chiot y est resté 3 jours, puis est rentré chez Kisha. Depuis, il reprend du poids et réapprend à marcher, avec le soutien sans faille de ses sauveurs. Le couple a décidé de l’adopter, et de tout faire pour l’aider à se remettre de ses traumatismes. Regardez son incroyable évolution en seulement 2 semaines :

