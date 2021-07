L’émouvant hommage à Sallie, une chienne héroïque qui a accompagné des soldats 150 ans plus tôt

Les visiteurs se rendant au parc commémorant l’une des plus importantes batailles de la guerre de Sécession s’arrêtent souvent devant une statue représentant un chien. Le monument rend hommage à Sallie, fidèle compagnon des fantassins de l’armée unioniste il y a un siècle et demi.

Sallie fait partie de ces chiens ayant laissé leur empreinte dans l’Histoire, notamment celle militaire, et auxquels on rend encore hommage aujourd’hui, bien longtemps après leur existence.

Sallie Ann Jarrett de son nom complet, cette femelle Amercian Staffordshire Terrier était d’une loyauté extrême, comme le raconte The Dodo. Une statue de bronze à son effigie trône au pied de celle d’un soldat de l’Union, au Gettysburg National Military Park en Pennsylvanie. Celui-ci commémore la bataille de Gettysburg, qui avait eu lieu du 1er au 3 juillet 1863. Bataille considérée comme décisive durant la guerre de Sécession.

Wikimedia Commons / RFM57

Lorsqu’ils passent devant le monument, les visiteurs laissent toutes sortes d’objets pour honorer cette chienne : friandises, os à mâcher, jouets, pièces de monnaie… Autant de témoignages de sympathie et de reconnaissance pour cet animal qui n’avait jamais quitté ses compagnons.

memorial to Sallie Ann Jarrett, the dog mascot of the 11th Pennsylvania Infantry during the Civil War pic.twitter.com/9McHP0DSAv — Drew (@drewpiers0n) December 1, 2020

Ces derniers étaient les soldats du 11e régiment d’infanterie de Pennsylvanie. Elle était la mascotte de l’unité, qui l’avait adoptée alors qu’elle n’était encore qu’un petit chiot. Sallie l’avait suivie et accompagnée jusque sur le front, lors de la célèbre bataille.

Elle remontait le moral des hommes et leur rappelait leur vie d’avant-guerre. Par ailleurs, la chienne n’aboyait qu’en présence de « femmes, de rebelles et de démocrates », d’après la légende. C’est ce qu’explique Christopher Gwinn, interprète en chef et chargé du volet éducatif au Gettysburg National Military Park, à The Dodo.

Lors des combats, les soldats l’avaient perdue de vue et étaient très inquiets ; ils la croyaient même décédée. Puis, à la fin de l’affrontement et alors qu’ils s’apprêtaient à enterrer leurs camarades morts, ils l’ont retrouvée auprès de ces derniers. Elle veillait sur leurs corps. « Elle n’avait pas quitté le champ de bataille. Elle était restée aux côtés de ces hommes », indique Christopher Gwinn. Les survivants n’ont jamais oublié ce moment.

« Sallie est célèbre pour avoir été une fidèle amie »

Malheureusement, Sallie a perdu la vie un an et demi plus tard, lors de la bataille de Hatcher's Run en février 1865. Malgré le feu nourri des Confédérés, les soldats unionistes avaient tenu à l’enterrer avec les honneurs.

Wikipedia / Carptrash

« Elle n'est pas célèbre pour avoir mordu un soldat confédéré ou pour un acte de violence. Elle l’est pour avoir été une fidèle amie qui, même au milieu de la tragédie et de la mort, n'avait jamais abandonné ceux qui prenaient soin d'elle et ceux dont elle prenait soin », conclut M. Gwinn.