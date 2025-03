L’eau monte dangereusement, bénévoles et pompiers s'engagent dans une course contre la montre pour évacuer 16 chiens piégés dans un refuge inondé

L’eau montait très vite et la quinzaine de chiens du refuge andalou étaient en grand danger. Les bénévoles ont longtemps cru pouvoir éviter l’évacuation, mais ont dû se rendre à l’évidence et appeler les secours pour les aider à mettre leurs protégés canins à l’abri des flots. L’opération a été complexe et angoissante, mais tous ceux qui y ont participé l’ont fait avec une détermination admirable.