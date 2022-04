L'altruisme d'un directeur de refuge qui met en sécurité un chien attaché dans un jardin lors d'une inondation

Apprenant qu’un chien était attaché dehors en pleine inondation et qu’il risquait de se noyer, le directeur d’un refuge s’est précipité à son secours. Le sauvetage était tout sauf simple, mais l’homme a réussi à mettre l’animal en sécurité jusqu’à l’arrivée de son propriétaire.

Un chien qui peinait à garder la tête hors de l’eau, l’endroit où il se trouvait ayant été envahi par les eaux, a finalement été sauvé par le directeur du refuge local. Un sauvetage rapporté par Daily Paws.

Le 18 mars dernier, des pluies torrentielles s’étaient abattues sur Dothan, en Alabama (Sud des Etats-Unis), et les villes environnantes, donnant lieu à des inondations. Un témoin avait alors vu un chien en détresse et contacté la police locale à ce sujet.

Le quadrupède était attaché dans le jardin de ses maîtres et l’eau lui arrivait jusqu’au cou. Il n’avait aucun moyen de s’échapper pour se mettre à l’abri et au sec.

Informé de la situation, Bill Banks, qui dirige le refuge pour animaux de Dothan, s’est immédiatement rendu sur les lieux. Dans l’impossibilité de joindre le propriétaire du chien, il a décidé d’intervenir lui-même.



Dothan Police Department / Facebook

L’eau lui arrivait à la taille par endroits et il était piqué de toutes parts par des fourmis de feu qui se trouvaient à la surface de l’eau, puis sur son t-shirt et ses bras. Le chien lui-même en était recouvert.

Bill Banks a rejoint le quadrupède et est parvenu à le détacher. Enfin libre, le chien a exprimé sa reconnaissance envers son sauveur en l’étreignant, comme le montrent les images postées par la police de Dothan sur Facebook.



Dothan Police Department / Facebook

Bill Banks salué pour son héroïsme

Les forces de l’ordre qui ont d’ailleurs salué son courage et sa bienveillance dans sa publication. « L'altruisme et l’amour des animaux du directeur Banks en disent long sur lui-même, le refuge pour animaux de Dothan et la ville de Dothan », peut-on y lire.

L’intéressé, lui, estime n’avoir fait que son devoir et ne veut pas accabler le propriétaire du chien. Il explique que ce dernier se trouvait loin de chez lui à ce moment-là et que la montée sans précédent des niveaux d’eau dans la région avait pris tout le monde de court. Le maître de l’animal est d’ailleurs rentré à la maison une demi-heure après le sauvetage, précise-t-il.