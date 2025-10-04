L’Aveyron accueille son premier chien d’assistance judiciaire, formé pour apaiser l’angoisse des victimes face aux audiences

Depuis peu, un nouvel acteur au profil inhabituel intervient dans le parcours judiciaire des victimes dans l’Aveyron. A Rodez, un chien d’assistance judiciaire appelé Ugli a officiellement intégré les dispositifs d’accompagnement, avec pour mission d’apporter soutien et réconfort aux personnes confrontées à des procédures souvent éprouvantes sur le double plan psychologique et émotionnel. Ce rôle est en plein développement en France, notamment grâce à des associations spécialisées qui œuvrent pour une prise en charge plus humaine et bienveillante des victimes.

Ugli, Labrador Retriever au pelage noir et âgé de 2 ans et demi, est officiellement devenu le premier chien d’assistance judiciaire à intervenir dans le département de l’Aveyron. Une cérémonie a été organisée en son honneur le vendredi 12 septembre 2025 à la Maison des Associations de Rodez. Des élus locaux, des représentants de l’ADAVEM 12 (Association Départementale d'Aide aux Victimes et de Médiation) et le directeur des services du cabinet de la préfète de l’Aveyron étaient présents à cet évènement, rapportait 12actu.com .



L’intégration d’un chien d’assistance judiciaire dans le dispositif d’accompagnement des victimes est une initiative portée par l’ADAVEM, et Ugli a été formé à cette noble mission par l’association Handi’Chiens.



Concrètement, le travail de ce Labrador consiste à se tenir aux côtés des victimes aux cours des différentes étapes de leur parcours judiciaire, qu’il s’agisse de leur audition par les enquêteurs de la police, les expertises ou encore les audiences au tribunal de Rodez. Ce sont souvent des expériences propices au stress et à l’anxiété, notamment pour les plus jeunes et les personnes en détresse psychologique.

La présence apaisante d’Ugli les aide à mieux supporter ces contraintes et à s’exprimer plus facilement lorsqu’elles sont amenées à le faire.



Un duo soudé au service des victimes

Le canidé se tient d’ores et déjà à la disposition de celles et ceux qui ont besoin d’être accompagnés. Il est encadré par sa référente Coralie, juriste à l’ADAVEM, formant ainsi avec elle un duo que l’on peut découvrir dans la vidéo de présentation ci-dessous, partagée sur la page Facebook de l’association Handi’Chiens :