Une maman chien mutilée fait une rencontre qui change le cours de son existence et son rapport à l'humain

Catherine Lumsden est la fondatrice de Catherine’s Puppies, un refuge basé à Sai Kung dans le nord-est de Hong Kong. Elle avait récemment été contactée au sujet d’une chienne en grande détresse. Chloe, une croisée Chihuahua d’un an et demi, était enceinte et avait perdu ses pieds (terminaisons des pattes arrière) et ses mains (terminaisons des pattes avant). Elle n’avait littéralement plus de doigts, orteils ni coussinets.

« Le vétérinaire a dit qu’elle n’était pas né comme cela et que cela ne pouvait pas être arrivé par accident, explique Catherine Lumsden à The North Platte Telegraph. Ils ont été coupés par quelqu’un et ce n’est pas un vétérinaire. Je n'ai absolument aucun moyen de retrouver le monstre qui a fait ça ».



Preeti Sharma

Les soins de Chloe coûtaient extrêmement cher au refuge, qui fonctionne essentiellement grâce aux donneurs. Un appel à la solidarité a été lancé sur les réseaux sociaux et les dons ont afflué.

Une nouvelle maison pour Chloe

Cette histoire a attiré l’attention d’une mère de famille habitant Discovery Bay, à une quarantaine de kilomètres de là. Preeti Sharma est la propriétaire de 6 chiens, tous issus de refuges, de la rue ou d’élevages peu respectueux du bien-être animal. Elle a envoyé un message à Catherine Lumsden pour lui dire qu’elle était prête à accueillir temporairement Chloe.

« Quand elle est arrivée à la maison, elle était terrifiée et effrayée par tout être humain. Elle ne laissait personne s’approcher d’elle, encore moins mon fils, raconte Preeti Sharma. Si quelqu'un essayait de s'approcher de Chloé, elle se rendait, fermait les yeux et pleurait ». Une attitude qui l’a amenée à penser que la chienne avait effectivement été victime de cruauté.

La croisée Chihuahua, qui avait donné naissance à 3 chiots après son sauvetage, a commencé à se détendre. Toute la famille l’y a aidée, en particulier son congénère Ivy. Elle est devenu très proche de celui-ci, qui est sourd, malvoyant, épileptique et atteint d’un cancer.



Catherine Lumsden

« Une place spéciale dans nos cœurs »

Après avoir accueilli Chloe à titre provisoire, Preeti Sharma et son conjoint ont décidé de l’adopter définitivement. « Il lui a fallu trois mois pour nous faire confiance, vivre sans peur et comprendre que chez elle, personne ne la bat et tout le monde l’aime », dit sa nouvelle propriétaire.

A lire aussi : Cette chienne gravit les sommets montagneux et rêve d'un plus grand défi : trouver une famille



Preeti Sharma

Le couple a également commandé des chaussons spéciaux pour ses pattes avant. Conçus en Suède, ils devraient être livrés pour Noël. A plus long terme, Chloe aura besoin de prothèses. Pour les financer, Preeti Sharma projette de récolter des fonds en effectuant un marathon à partir de janvier 2024.

Chloe « occupe une place spéciale dans nos cœurs, confie sa maîtresse. Elle est devenue l’amour de nos vies ».