Une voiture volée avec 2 chiens à l'intérieur, leur famille vit dans l'angoisse pendant des heures

Volés alors qu’ils se trouvaient dans la voiture de leur maître, 2 chiens ont été retrouvés plusieurs heures plus tard à des dizaines de kilomètres de leur domicile. Le véhicule était accidenté. Le ravisseur a été interpellé par la police.

2 Beagles croisés sont de retour à la maison après avoir été enlevés alors qu’ils étaient à bord de la voiture de leur propriétaire. Une information rapportée par FOX 61.

Tôt le matin du dimanche 7 août, Richard Franco, qui habite East Heaven dans le Connecticut, s’était rendu dans un magasin de donuts avec ses chiens Rascal Flats et Darius Rucker. Il avait laissé les canidés dans sa voiture, avec la climatisation en marche.

Moins d’une minutes plus tard, un homme s’est emparé du véhicule et est reparti à son volant, avec les chiens à l’intérieur. Le vol a été filmé par la caméra de surveillance de l’établissement.





Lucia Ann Palange / Facebook

Dès qu’il s’en est aperçu, Richard Franco a appelé les secours. « Tout ce à quoi je pensais, c'est que mes chiens étaient dans cette voiture », raconte-t-il. Sa femme Lucia Palange était sous le choc. « Qui sauterait dans une voiture avec 2 chiens à 6h30 du matin et partirait comme ça ? », se demandait-elle.

Le couple a pris son autre auto et s’est lancé à la recherche de Rascal Flats et Darius Rucker. Des habitants du quartier y ont également participé.



Lucia Ann Palange / Facebook

L’un d’eux, Joey Calandro, a repéré le véhicule volé et l’a suivi, en prenant soin de le filmer (vidéo ci-dessous).

Les chiens retrouvés indemnes

La voiture a été retrouvée accidentée près d’un chemin de fer à Milford, à une vingtaine de kilomètres de là. Sains et saufs, les chiens sont rentrés auprès de leur famille 7 heures après leur enlèvement.

Le voleur, lui, a été arrêté par la police. Richard Franco et Lucia Palange ont dû faire remorquer leur voiture chez un mécanicien et en auront pour un millier de dollars de réparations. Ce qui compte toutefois pour eux, c’est que de Rascal Flats et Darius Rucker, qu’ils avaient adoptés en 2020 dans un refuge du Tennessee pratiquant l’euthanasie, sont indemnes.