L'attendrissant hommage d'un guitariste à sa plus grande fan, une femelle Golden Retriever (vidéo)

L'attendrissant hommage d'un guitariste à sa plus grande fan, une femelle Golden Retriever (vidéo)

Il est difficile de dire au revoir à un compagnon fidèle, qui a partagé notre vie pendant plusieurs années. Notre chien peut devenir notre meilleur ami. Trench, un musicien, partage son histoire.

Maple, c'est le nom que le guitariste a donné à la femelle Golden Retriever, qu'il a adoptée dans un refuge. « La première fois que nous nous sommes rencontrés, elle m'a sauté dessus, en remuant la queue et en affichant un visage souriant rempli d'amour », se souvient Trench avec émotion. Ce lien unique s'est renforcé au fil du temps. Trench et Maple sont devenus inséparables.

© AcousticTrench

Et l'animal est tombé amoureux de sa musique ! « La musique l'a aidée à l'apaiser et à la réconforter, surtout lorsqu'elle se sentait anxieuse pendant les orages et les feux d'artifice, alors je jouais pour elle pour l'aider à se calmer », a confié son propriétaire.

La chienne adorait s'allonger à côté de lui, poser sa tête sur ses genoux et profiter de la mélodie jusqu'à ce qu'elle s'endorme paisiblement, rapporte Animal Channel.

© AcousticTrench

Un amour inconditionnel

Trench et son Golden Retriever ont vécu une ribambelle d'aventures. Les 2 compères ont toujours été présents l'un pour l'autre. Ils se sont voué un amour inconditionnel. Mais toutes les histoires ont une fin.

La Belle à la robe d'or a rejoint les étoiles à l'âge de 12 ans. Trench, bouleversé par sa disparition, se nourrit des souvenirs qui lui redonnent le sourire au quotidien . La perte d'un être cher demeure une épreuve difficile...

© AcousticTrench

Le musicien a rendu hommage à son compagnon de vie sur les réseaux sociaux. « Je me sens tellement chanceux de l'avoir eue dans ma vie, le lien que nous avons partagé est indescriptible et mon cœur me fait mal », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de vidéos que j'ai filmées avec Maple que je n'ai jamais publiées sur YouTube, ou des vidéos que je n'ai pas fini de monter, que je pourrai sortir à l'avenir. »

Play

A lire aussi : Ému par la volonté de son chien, un propriétaire inquiet décide de passer chaque nuit à ses côtés

Trench n'oubliera jamais Maple. Cette dernière continue d'exister dans chaque note de musique émanant de la guitare, qui l'a tant de fois bercée au cours de sa merveilleuse existence.