L'association PETA attaque en justice l'American Kennel Club pour des standards de races jugés dangereux

L’association américaine de protection animale PETA (Pour une Ethique dans le Traitement des Animaux) a annoncé avoir engagé une action légale contre l’American Kennel Club (AKC), rapportait Consumer Affairs le jeudi 10 juillet. Le motif de sa plainte est que les standards établis par la plus importante fédération canine des Etats-Unis pour certaines races seraient de nature à favoriser des traits physiques nocifs pour la santé et le bien-être des chiens.

5 races sont concernées : le Bulldog (Anglais, Américain, Continental...), le Bouledogue Français, le Carlin, le Shar-Pei et le Teckel. Pour les 3 premières, c’est la brachycéphalie (face plate, nez court) qui est mise à l’index. Cette caractéristique serait à l’origine de troubles respiratoires importants, rendant difficiles des activités basiques telles que la course, le jeu et même l’alimentation.

Dans sa plainte déposée devant la Cour suprême de l'Etat de New York, PETA s’appuie sur plusieurs études, dont une publiée en 2022 dans le journal BMC Medicine. Dirigées par Dan G. O’Neill, professeur au Royal Veterinary College au Royaume-Uni, ces recherches soulignaient les risques accrus de développer des problèmes de santé et de réduire l’espérance de vie chez les chiens brachycéphales, notamment les Carlins.

En ce qui concerne le Shar-Pei, ce sont les troubles liés aux plis exagérés de la peau qui préoccupent l’association de protection animale. D’après celle-ci, cette caractéristique entraînerait des infections oculaires et auriculaires sévères.

Quant au Teckel, PETA dénonce les problèmes osseux dont souffrent les représentants de cette race en raison de son corps allongé et de ses courtes pattes.

Ce sont autant de particularités morphologiques qui tendraient à s’accentuer au fil des générations, donnant lieu à des malformations, des douleurs chroniques et des décès prématurés chez les animaux en question, estime l’association.

A lire aussi : Après 2 ans d’attente, cette adorable chienne trouve enfin sa famille pour la vie et son papa d’accueil lui organise une émouvante cérémonie d’adieu

L’AKC rejette les allégations de PETA

« Ces déformations extrêmes n’ont aucun but fonctionnel et existent uniquement pour répondre à un idéal esthétique », insistait PETA dans sa plainte, ajoutant qu’une telle démarche constituait une contradiction vis-à-vis de la mission que se donne l’AKC, à savoir la promotion de la santé et du bien-être des chiens.

L’American Kennel Club a réagi via un communiqué à ces poursuites engagées contre elle par PETA, rejetant les allégations de celle-ci et déclarant qu’il « était et demeure fermement engagé en faveur de la santé, du bien-être et du traitement approprié de tous les chiens ». La fédération canine a également tenu à préciser que ses standards étaient « le fruit de décennies de collaboration avec les vétérinaires et les éleveurs ».