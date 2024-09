L'appel urgent d'une voisine sauve une chienne maltraitée et son seul chiot survivant après un accouchement tragique

Avec 4 chiots mort-nés et un 5 e qui risquait de connaître le même sort, Sally vivait une épreuve extrêmement pénible et sa propre vie était en jeu. La chienne a toutefois été secourue par une voisine et une association locale, tout comme son unique bébé survivant.

A Detroit dans l’Etat du Michigan (Etats-Unis), une chienne et le seul survivant parmi ses 5 chiots ont été pris en charge par une association après avoir été sauvés de leurs propriétaires maltraitants, rapportait FOX 2 Detroit.

La croisée Pitbull était enchaînée dehors en permanence, à la merci des éléments et sans interaction avec ses maîtres. Récemment tombée enceinte, elle a connu une fin de grossesse et une mise bas problématiques. Dès le début de l’accouchement, sa famille a préféré l’enfermer dans le garage, plutôt que l’emmener chez le vétérinaire.



Rebel Dogs Detroit / Facebook

La pauvre chienne avait du mal à respirer dans cet endroit confiné. Les 4 premiers chiots sont, hélas, mort-nés. Le 5e risquait de connaître le même sort et la mère était elle-même en danger, car son état de santé se dégradait rapidement.

Par chance, la voisine s’en est rendu compte et a refusé de rester les bras croisés face à cette situation de détresse. Elle a convaincu les propriétaires de la chienne de la céder à l’association locale Rebel Dogs Detroit. Par la suite, « elle s’est empressée de l’amener chez notre vétérinaire, où une césarienne d'urgence lui a sauvé la vie, ainsi que celle d'un seul bébé », indique l’organisation.



Rebel Dogs Detroit / Facebook

L’amour et la sécurité après les chaînes et la peur

Les bénévoles ont décidé d’appeler la chienne Sally et son chiot Forest. « Plus de chaînes pour cette maman. Fini les piqûres de mouches. Fini les coups de chaleur. Fini les engelures. Plus d'imprégnation. Plus de peur. Que l'amour et la sécurité [désormais] », peut-on lire sur la page Facebook de l’association.



Rebel Dogs Detroit / Facebook

« Après tout ce que la maman a enduré, elle a maintenant un précieux bébé à allaiter et à élever, et ils ont tous les deux tant de choses à espérer », se réjouit l’équipe de Rebel Dogs Detroit, qui est à la recherche d’une famille d’accueil. « Tout ce dont ils ont besoin, dit l’association, c'est d'un espace calme et séparé des autres animaux pour s’en remettre et créer des liens. »