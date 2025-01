Les chiots d’une même portée voyant la neige pour la première fois de leur vie ne peuvent plus s'arrêter de courir joyeusement sous les flocons (vidéo)

Tout comme les enfants, les chiots ont encore tout à apprendre et ne manqueront pas d’occasions de s’émerveiller. Ceux dont il est question ici ont eu droit à un moment d’enchantement en vivant une grande première : la rencontre avec la neige. Leur propriétaire a eu la bonne idée de filmer la scène et de la partager sur TikTok, où la vidéo est devenue virale.

« @retriever_ridge » est un compte TikTok dédié à une magnifique petite famille de Labrador Retrievers qui vit à Bald Knob, dans l’Etat du Kentucky (Etats-Unis). Leurs maîtres y postent régulièrement des vidéos pour faire découvrir le quotidien de ces chiens, mais aussi partager des conseils en éducation canine notamment.

Les parents sont Moose, bientôt 2 ans, et WaeLynn, 5 ans. Ils ont 3 adorables chiots ; 2 à la robe noire appelés Nala et Cooper et un au pelage sable répondant au nom de Gage.

Ce joyeux trio a récemment vécu une expérience inoubliable. Pour la première fois de leur jeune vie, Nala, Cooper et Gage ont non seulement pu voir directement la neige, mais ils ont également eu la possibilité de courir et de jouer dedans.

Cette scène attendrissante et féérique a évidemment été filmée, et la vidéo mise en ligne le 6 janvier 2025. Elle est relayée par PetHelpful. La voici :

Une première virée dans la neige qui en appelle d’autres

On y voit ainsi les 3 chiots alors qu’ils gambadent dans tous les sens dans la poudreuse, remuant frénétiquement la queue et s’en donnant à cœur joie alors que les doux flocons leur tombent dessus.



@retriever_ridge / TikTok

Ils s’arrêtent brièvement pour reprendre leur souffle et sans doute savourer le moment, puis repartent de plus belle, les truffes recouvertes de neige.

Ces instants précieux resteront probablement gravés dans leur mémoire. Ce qui est certain, c’est qu’ils ont associé la neige à quelque chose de positif dans leur esprit et ils l’apprécieront toute leur vie. Nala, Cooper et Gage auront sans doute l’occasion de revivre ce bonheur et ils ne s’en priveront pas.