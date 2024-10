Un chien attaché à une clôture sous la menace d'un ouragan et avec de l'eau jusqu'à la poitrine est repéré à temps par des policiers (vidéo)

A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’ouragan Milton s’abat sur le sud-est des Etats-Unis, semant la destruction et la peur sur une grande partie de la Floride. Les autorités s’étaient empressées d’appeler les habitants des régions menacées par les pluies torrentielles et les vents extrêmement violents à les quitter. Les rares personnes à s’aventurer dans les rues et les zones rurales concernées sont les forces de l’ordre et services de secours, en quête de gens ou d’animaux à sauver, alors que les inondations s’accentuent et que 2 millions de foyers sont privés d’électricité.

C’est dans ce contexte que des officiers de la police autoroutière de l’Etat de la Floride (Florida Highway Patrol) ont sauvé la vie d’un chien en très mauvaise posture le mercredi 9 octobre, rapportait WFLA.

L’unité en question effectuait une patrouille à Tampa, le long de l’autoroute inter-Etats 75, quand elle a repéré un Bull Terrier attaché à l’un des piquets d’une clôture à proximité du boulevard Bruce B Downs.

Le malheureux quadrupède était embourbé dans une flaque d’eau jusqu’à la poitrine. Quand les policiers se sont approchés de lui, il s’est mis à grogner et à aboyer. Une attitude prévisible vu le traumatisme qu’il était en train de vivre.



FHP Tampa / X

« Je ne te blâme pas »

On entend d’ailleurs le policier lui dire « je ne te blâme pas » dans la vidéo du sauvetage postée sur le compte X (anciennement Twitter) de la Florida Highway Patrol basée à Tampa.

FHP Troopers rescued a dog left tied to a pole on I-75 near Bruce B Downs Blvd this morning. Do NOT do this to your pets please… pic.twitter.com/8cZJOfkJL2 — FHP Tampa (@FHPTampa) October 9, 2024

Quelques heures plus tard, le Département de la sécurité routière et des véhicules automobiles de Floride (FLHSMV) a donné des nouvelles rassurantes au sujet de ce canidé, toujours sur le réseau social X. « Le chien secouru par la FHP Tampa est en sécurité et reçoit des soins », nous apprend la publication accompagnée d’une photo montrant le Bull Terrier bien plus détendu après son sauvetage. « Les policiers l’ont emmené chez un vétérinaire, où il a été examiné pour des blessures et il est en bonne santé », poursuit l’auteur du post.

