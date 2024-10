Des nouvelles du Bull Terrier secouru par la police après avoir été découvert attaché à une clôture sous la menace d'un ouragan

On ne connaît pas le nom que portait, avant son sauvetage, le Bull Terrier abandonné au bord d’une route alors qu’un ouragan approchait, mais on lui en a choisi un nouveau : Trooper. L’association qui l’a recueilli a donné des nouvelles de ce chien hier.

Le mercredi 9 octobre, des officiers de la police autoroutière de l’Etat de la Floride (Florida Highway Patrol) avaient sauvé la vie d’un chien découvert attaché à une clôture, plongé dans l’eau jusqu’à la poitrine et alors que l’arrivée de l’ouragan Milton était imminente. Nous vous en parlions dans cet article.

Ce sauvetage réalisé à Tampa avait été filmé par les policiers eux-mêmes et la vidéo partagée sur X (anciennement Twitter).

Le média local Tallahassee Democrat a donné des nouvelles du Bull Terrier le lendemain, indiquant tout d’abord que le quadrupède avait été pris en charge par la Leon County Humane Society. Il s’agit d’une association de protection animale dont le refuge se trouve à Tallahassee dans le nord-ouest de la Floride, une partie de cet Etat relativement épargnée par le phénomène météorologique dévastateur.

Le chien rescapé s’appelle désormais Trooper. C’est ainsi que son surnommés les membres des polices d’Etat américaines, en particulier ceux des patrouilles autoroutières comme la Florida Highway Patrol. Ce choix de nom est donc un hommage à ses sauveurs, mais aussi à son courage face à ce qu’il venait d’endurer.

Sur sa page Facebook, la Humane Society du comté de Leon a posté une photo d’un Trooper un peu plus serein, confortablement installé sur une couverture.

L’association a remercié les policiers sans qui « ce chien n’aurait pas survécu ». Elle a également salué leur approche lors de l’intervention. Malgré les grognements et les aboiements du canidé, qui était terrifié, ils avaient fait preuve de patience et de délicatesse pour gagner sa confiance.

« Abandonner ce chien de cette façon était totalement inacceptable »

« Abandonner ce chien de cette façon était totalement inacceptable et mettait en péril non seulement sa vie, mais aussi celles [des intervenants] en créant un danger sur un itinéraire d'évacuation déjà chargé et stressant » a, par ailleurs, souligné la Leon County Humane Society.

Après avoir assuré que le Bull Terrier était sain et sauf, elle a précisé que sa mise en adoption n’était pas encore d’actualité, car on ne sait pas grand-chose sur les circonstances de son abandon. L’association n’écartait aucune piste, y compris celle du « malentendu ». « Si ces revendications sont fondées et que la réunification est possible, ce serait excellent ! », poursuivait-elle à ce propos. Il n’y a donc aucune certitude pour le moment et l’équipe du refuge continue de prendre soin de lui.

Leon County Humane Society / Facebook

En outre, la Humane Society du comté de Leon a tenu à faire savoir au public qu’elle avait recueilli Trooper à la demande du bureau du gouverneur de la Floride et a démenti les rumeurs selon lesquelles le chien aurait été remis à sa famille.