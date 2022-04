Instant douceur : ce Golden Retriever s'endort uniquement quand son humaine préférée lui tient la patte ! (Vidéo)

Comme un enfant qui veut qu’on le borde et lui raconte une histoire pour qu’il puisse s’endormir paisiblement, un chien appelé Frank demande à ce qu’on lui tienne la patte avant sa sieste. Une vidéo montrant cette scène adorable, filmée par sa maîtresse, est devenue virale sur TikTok.

Les chiens peuvent, eux aussi, avoir leurs habitudes et leurs petits rituels lorsqu’il s’agit de s’endormir. Frank est de ceux-là.

Ce dernier est un chien de race Golden Retriever, et il est très attaché à sa propriétaire, qui se fait appeler « emzieees » sur TikTok. C’est sur ce réseau social qu’elle a publié, le 7 février dernier, une vidéo des plus mignonnes, où on peut voir le canidé lui demander de lui tenir la patte pour l’aider à faire sa sieste.



emzieees / TikTok

Une séquence rapidement devenue virale, puisqu’elle a largement dépassé les 2 millions de vues sur TikTok, et relayée par Daily Paws.

« Mon chien n’aime pas faire sa sieste sans que quelqu’un lui tienne la patte, peut-on entendre en introduction de la vidéo. Donc, il vous fixera et fera cela jusqu’à ce que quelqu’un la tienne », poursuit la voix.

« Tu as besoin d’amour ? »

C’est ensuite celle de sa maîtresse qui prend le relais, s’adressant à Frank, qui est couché sur le canapé, la tête posée sur l’accoudoir. « Tu as besoin d’amour ? », lui demande-t-elle d’une voix douce. Ce à quoi le Golden Retriever répond en tendant la patte.

Plus sa propriétaire se rapproche, plus Frank se détend. Puis il pose la patte sur la main de sa maman et commence à fermer les yeux.

A lire aussi : Découvrez la magnifique et réconfortante transformation d'une chienne auparavant maltraitée

Difficile de ne pas être attendri par une telle manifestation d’affection…