L'amour débordant qu'a cette chienne pour les peluches lui a permis de quitter le refuge par la grande porte (vidéo)

Arrivée au refuge avec un passé flou, Peanut, une adorable chienne Pitbull, a su conquérir les cœurs grâce à sa tendresse et sa passion inattendue pour les peluches. Longtemps ignorée malgré ses qualités, elle a enfin eu droit à une seconde chance grâce à une belle initiative des bénévoles.

On ne sait pas grand-chose du passé de Peanut, mais ceux qui prenaient soin de cette femelle Pitbull au refuge de la Humane Society of Broward County avaient une certitude ; ils avaient affaire à une chienne à la douceur exceptionnelle.

Elle était arrivée dans cette structure d’accueil située à Dania Beach, en Floride (Etats-Unis), à l’âge de 7 ans en provenance d’un autre refuge. “Malgré tout, elle est restée drôle, douce et pleine d'amour”, assurait un porte-parole de la Humane Society of Broward County à The Dodo .



Humane Society of Broward County

Les bénévoles ont vite réalisé qu’elle avait une passion gigantesque pour les jouets en peluche. Chaque fois qu’ils lui en donnaient un, elle la gardait des heures durant. Il était clair que ces objets lui procuraient un certain réconfort.

Sa collection de peluches s’est agrandie petit à petit grâce à ses bienfaiteurs. “Nous essayons toujours de nous assurer qu'elle a un large choix”, indiquait, en effet, la Humane Society of Broward County.



Humane Society of Broward County

La brave Peanut avait tout pour plaire, mais ses nombreuses qualités ne l’empêchaient pas de voir son séjour au refuge s’éterniser. Sa race et son âge y étaient sans doute pour quelque chose. “Peanut est avec nous depuis un certain temps, et nous ne comprenons vraiment pas pourquoi, confiait l'association à ce propos. Elle accueille tout le monde à la porte de son box avec une joie pure, toujours prête à se faire un nouvel ami.”

La vidéo qui change tout

Les bénévoles ont eu l’idée de poster une vidéo d’elle sur les comptes de réseaux sociaux de l’association pour la faire connaître et ainsi augmenter ses chances de trouver une famille aimante. Ses peluches étaient évidemment de la partie.

Une stratégie qui s’est avérée payante. Peu après la diffusion de l’attendrissante séquence, quelqu’un s’est présenté au refuge pour rencontrer la chienne et l’adopter.

Avant de laisser Peanut partir, l’équipe de la Humane Society of Broward County l’a emmenée choisir un dernier jouet en peluche.

Grâce à la persévérance des bénévoles et à la magie des réseaux sociaux, Peanut a enfin trouvé le foyer qu’elle méritait.