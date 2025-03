L’amour de ce chien pour la boue met son propriétaire dans l’embarras (vidéo)

Le Golden Retriever a la réputation d’aimer l’eau et d’être, par ailleurs, un excellent nageur. Et pas besoin d’une piscine avec de la profondeur pour faire son bonheur. Murphy, par exemple, s'est contenté d’un simple bain de boue, au plus grand désarroi de son propriétaire !

Ce dernier tient le compte @_murphyandme_ sur TikTok, où il partage de nombreuses vidéos du quadrupède. Plus de 1 900 internautes suivent les aventures de celui-ci à travers les publications. Le quadrupède est montré dans tous ses états, qu’il joue, dorme, ou fasse des bêtises.

Le grand plongeon

À la fin du mois de décembre, le propriétaire du quadrupède a partagé une vidéo qui a beaucoup amusé la toile. Sur le clip, relayé par Newsweek, la boule de poils apparaît à l’extérieur de chez elle. Son maître a indiqué qu’il avait prévu de l’emmener dehors pendant 20 minutes avant de partir au travail. Une courte promenade matinale, donc, pour les besoins nécessaires.

Toutefois, l’homme ne pouvait pas prévoir que le quadrupède repérerait un bac de boue et qu’il jetterait son dévolu dessus ! Eh bien, c’est ce qu’il s’est passé. Murphy a été attiré par une sorte de jardinière en pierre remplie de boue. Sans hésiter, il a profité de cette piscine naturelle en s’allongeant de tout son long à l’intérieur.

Si son propriétaire avait prévu d’arriver tôt au travail, c’était raté ! Dans la section des commentaires, il a indiqué avoir eu besoin d’environ 2 heures pour laver le canidé et le sécher. Il a aussi écrit qu’il serait plus vigilant la prochaine fois qu’il passera à côté d’un point d’eau, car Murphy ne peut leur résister.