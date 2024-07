Une chienne entre dans une telle extase en s'offrant un bain de boue pour la première fois de sa vie qu'elle ignore les ordres de ses maîtres (vidéo)

Nous avons souvent tendance à voir nos chiens comme d’éternels enfants. Il faut admettre qu’ils ne font rien pour démentir cette impression. Quand on voit Dumpling, cette manière qu’elle a de patauger joyeusement dans la boue et jouer les rebelles face à ses humains qui la supplient de sortir de la flaque, il y a effectivement de quoi se dire que nos amis canins ne grandiront jamais.

Chienne de race Goldendoodle, Dumpling vit avec sa propriétaire Michelle Roman et le compagnon de cette dernière, Michael Meyers, à Chicago dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis).

La famille habite à quelques pas du célèbre parc Lincoln. Le couple y emmène d’ailleurs régulièrement Dumpling pour qu’elle se dépense et s’amuse. Récemment, c’est là qu’elle s’est illustrée en s’offrant un long bain de boue.



C’est manifestement une activité qu’elle affectionne. La description fournie sur le compte TikTok qui lui est consacré et suivi par plus de 8000 abonnés rappelle ce point, tout comme son côté forte tête : « Je fais ce que je veux. J’aime la boue ».

« Nous jouons tout le temps au parc, mais cette fois, elle a découvert la boue pour la première fois et s’y est immergée sans aucune hésitation », raconte Michelle Roman. C’était comme une révélation pour Dumpling. La chienne s’en est donné à cœur joie et ne voulait plus quitter la flaque, alors qu’elle était complètement recouverte de boue.

Malgré les appels répétés de Michael Meyers et sa compagne, la Goldendoodle a persisté à faire la sourde oreille. Elle passait visiblement l’un des meilleurs moments de sa vie et tenait à ce qu’il dure le plus longtemps possible.

« Je n’arrivais pas à lui en vouloir »

Le couple a finalement réussi à la convaincre de mettre fin à son bain boueux. La chienne a ensuite eu droit à « 20 minutes de marche de la honte et 60 minutes de bain », mais « ça en valait la peine », d’après sa maîtresse.

« Je riais si fort face à cette pure joie qu’elle affichait que je n’arrivais pas à lui en vouloir, poursuit cette dernière. Tout en sachant pertinemment que c’était moi qui allait devoir la laver ».

Michelle Roman a bien évidemment pensé à filmer la scène et à partager la vidéo sur TikTok relayée par Newsweek. La voici :

