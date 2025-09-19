  1. Woopets
  5. L’amitié improbable d’un chien et d’un âne, inséparables depuis qu’ils se connaissent (vidéo)

L’amitié improbable d’un chien et d’un âne, inséparables depuis qu’ils se connaissent (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Les amitiés inter-espèces sont toujours touchantes à regarder. 2 animaux diamétralement opposés sont capables de tisser des liens d’affection très forts. C’est le cas de Pretzel et de Riggs. Le premier est un âne, le second un chien, mais ce n’est qu’un détail, car ils sont les meilleurs amis du monde.

Illustration : "L’amitié improbable d’un chien et d’un âne, inséparables depuis qu’ils se connaissent (vidéo) "
© @lbund32 / TikTok

La ferme de Lauren, c’est un peu l’Arche de Noé pour les animaux. On retrouve des poules, des oies, des biquettes, des cochons et de nombreuses autres petites bêtes. Il y a aussi un chien de montagne des Pyrénées nommé Riggs, que l’on ne peut présenter sans évoquer Pretzel. Ce dernier, un âne miniature, est devenu son meilleur ami au fil du temps.

Dès qu’ils se croisent, c’est plus fort qu’eux. Riggs et Pretzel comptabilisent des heures de jeu ensemble. Ils se chamaillent amicalement, se courent après, se roulent dans la terre et se disputent des jouets. L’ennui n’existe pas lorsqu’ils se retrouvent ensemble dehors.

@lbund32 It’s another evening filled with Riggs and Pretzel playing! #minidonkey #greatpyrenees #bestfriendgoals ? original sound - Lauren ????

Une amitié exemplaire

Lauren a créé un compte sur TikTok au sein duquel elle montre le quotidien à la ferme. Les stars de cette page sont Riggs et Pretzel, chouchous des internautes. Il faut dire que leur amitié est extrêmement touchante et que l’amour qu’ils se portent est palpable. On les voit d’ailleurs passer des moments très tendres tous les 2, comme une sieste pleine de douceur, une fois leurs parties de jeu terminées.

Ce qui est sûr, c’est que les boules de poils se sont bien trouvées. Elles ne remarquent certainement pas leurs différences : « Ce sont des jumeaux d’une mère différente », constatait un internaute ; « Ces 2 là étaient faits l’un pour l’autre », assurait une autre personne. Effectivement, Riggs et Pretzel ne se ressemblent peut-être pas et n’ont pas les mêmes besoins, mais cela n’a aucune importance !

Leur amitié, authentique et douce, est très inspirante. Espérons qu’ils passent encore de nombreux moments magiques ensemble. De son côté, Lauren a beaucoup de chance de pouvoir assister à une telle relation !

A lire aussi : Après de nombreuses années de séparation, ces 2 chiens guides issus de la même portée sont fous de joie de se retrouver (vidéo)

@lbund32 It’s nap time! ???? #minidonkey#greatpyrenees#bestfriendgoals#naptime ? original sound - Mabel

