L’AKC dévoile son classement 2021 des races canines les plus populaires aux USA, le Caniche de nouveau dans le top 5

Par rapport à l’exercice précédent, il y a peu de changement dans la première partie du classement AKC des races canines les plus populaires aux Etats-Unis en 2021. A l’exception du Caniche qui retrouve sa place en 5e position perdue depuis un quart de siècle. Une race nouvellement reconnue par la fédération américaine y fait, quant à elle, une entrée remarquée.

L’AKC (American Kennel Club) est la principale fédération canine aux Etats-Unis. Ses statistiques sont donc très attendues, tout comme son classement annuel des races les plus populaires au pays de l’Oncle Sam. L’organisation en a dévoilé l’édition 2021 hier, mardi 15 mars, sur son site.

Sans surprise, c’est toujours le Labrador-Retriever qui occupe la tête de ce classement. L’indéboulonnable « Lab » conserve sa place de leader pour la 31e année consécutive. Chien de famille par excellence, adoré des enfants, mais aussi des unités de secours et des forces de l’ordre du monde entier, il est apprécié pour sa polyvalence, son intelligence et son caractère joyeux. La race est très bien représentée parmi les chiens guides d’aveugles et les chiens d’assistance notamment.

Si le reste du podium reste inchangé, avec le Bouledogue Français et le Golden Retriever respectivement 2e et 3e, le Caniche enregistre un retour fracassant dans le top 5, qu’il avait quitté en 1997. Il est devancé par le Berger Allemand.

La progression la plus spectaculaire est à mettre à l’actif du Field-Spaniel, qui gagne 24 places par rapport à 2020 pour se hisser au 136e rang. Le Puli, en revanche, en perd 21 ; Reconnaissable aux longues cordelettes formant son pelage, il se retrouve ainsi classé 164e.

Quant au Biewer Yorkshire, qui n’a été reconnu qu’en janvier 2021 par l’AKC, il n’a pas mis longtemps à se mettre en avant. Le descendant à robe tricolore du Yorkshire Terrier occupe, en effet, une très honorable 83e place.

Nette différence entre les classements des races les plus populaires aux Etats-Unis et en France

Un classement qui ne compte que très peu de points communs avec celui du LOF, toujours pour l’année 2021. Dans ce dernier, c’est le Berger Australien qui apparaît en premier, totalisant le plus grand nombre d’inscriptions au Livre des Origines Français. On y retrouve le Berger Belge à la 3e place, alors qu’il n’est classé que 36e chez l’AKC. Même constat pour le Staffordshire Bull Terrier, 4e en France, mais 75e aux Etats-Unis.

Voici le Top 20 du classement AKC 2021 des races de chiens les plus populaires :

1. Labrador Retriever

2. Bouledogue Français

3. Golden Retriever

4. Berger Allemand

5. Caniche

6. Bulldog Anglais

7. Beagle

8. Rottweiler

9. Braque allemand à poil court

10. Teckel

11. Welsh Corgi Pembroke

12. Berger Australien

13. Yorkshire Terrier

14. Boxer

15. Cavalier King Charles Spaniel

16. Dobermann

17. Dogue Allemand

18. Schnauzer nain

19. Husky Sibérien

20. Bouvier Bernois