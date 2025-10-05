L’adorable amitié entre un Golden Retriever et sa version miniature arrivée récemment dans la maison (vidéo)

Quand Olive, une jeune chienne est arrivée dans sa nouvelle maison, Oakley, le toutou qui vivait déjà sur place, a pris son rôle de grand frère très à cœur. Il était très heureux de pouvoir montrer l’exemple à sa jeune congénère et avait de l’amour à revendre. Réciproquement, le chiot s’est immédiatement lié avec son nouvel ami.

Oakley est un gentil Golden Retriever au pelage beige. Olive, une chienne qui partage sa maison au Texas (États-Unis), est sa version miniature . Depuis qu’ils se connaissent, les 2 ont noué un lien très fort et prennent soin l’un de l’autre. Oakley s’est d’ailleurs tout de suite autoproclamé grand-frère officiel de sa nouvelle amie.

Les toutous font sensation sur les réseaux sociaux, où ils sont suivis par des milliers de personnes. S’ils sont aussi célèbres, c’est parce qu’ils apportent de la bonne humeur, mais également de la tendresse, dans le cœur des internautes.

@_olives_odyssey_ / TikTok

Un geste d’amour

Quand Olive est arrivée dans la maison en tant que nouveau chiot, Oakley l’a tout de suite aimée. Il vivait déjà là depuis une année, mais n’a pas hésité à laisser une place à la jeune chienne. Plus encore, il l’a immédiatement couverte d’amour, comme pour lui souhaiter la bienvenue dans la maison du bonheur .

Avec un tel accueil, il était impossible pour Olive de ne pas se sentir bien aux côtés du toutou. La jeune chienne a alors développé beaucoup d’affection pour lui, et une vidéo postée sur TikTok en est la preuve. Sur le clip, rapporté par Parade Pets , on découvre l’évolution des canidés, de l’arrivée d’Olive jusqu’à plus tard. Le chiot grandit à vue d’œil, mais ce qui ne change pas, c’est sa complicité avec Oakley.

Les quadrupèdes passent tout leur temps ensemble à s’amuser, à se faire des bisous et à se blottir l’un contre l’autre. Une relation exceptionnelle qui n’a pas échappé aux yeux des internautes : « Comment quelqu'un peut-il regarder cette vidéo sans tomber amoureux des chiens et des animaux en général ? Absolument spectaculaire ! », commentait une personne, « Un peu de bonheur dans un monde chaotique... merci ! », écrivait quelqu’un d’autre.