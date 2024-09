Une femme passionnée d’animaux transforme sa maison en Eldorado pour les chats

Mary Tan, ancienne journaliste ayant travaillé pour le groupe américain CBS, a ouvert les portes de sa maison aux journalistes de The Minnesota Star Tribune pour une visite. L’entrepreneuse, désormais à la tête d’une agence de relation presse, a réalisé de nombreux aménagements pour permettre à ses chats de s’épanouir en intérieur.

L’Américaine a toujours voué une passion pour les animaux et est propriétaire d’un chien, ainsi que de 2 chats. En quittant son poste de journaliste, elle souhaitait centraliser ses compétences acquises et son amour des bêtes. Elle s’est donc lancée dans la création d’une entreprise mettant en lien des influenceurs ou des médias du secteur animalier avec sa clientèle.

Anthony Soufflé / The Minnesota Star Tribune

La maison du bonheur

Puisqu’elle recevait cette dernière chez elle, elle a décidé de transformer son bureau pour faire transparaître l’essence de son agence. Ainsi, sur les murs, on observe plusieurs modules permettant à ses chats de se balader dans la pièce et de se dépenser. Mary Tan est bricoleuse, alors elle a elle-même réalisé ce terrain de jeu pour qu’il soit adapté à sa maison, mais également aux goûts de ses chats.

En effet, avant d’apposer les différents éléments sur les murs, elle a réfléchi aux endroits favoris de ses boules de poils, a observé leurs habitudes, etc : « Tout est fait pour que ce soit une super autoroute sur laquelle ils peuvent grimper et courir » affirmait-elle.

Faire évoluer l’image des chats

Pour Mary Tan, dévoiler sa maison et sa passion pour les chats est une façon de faire changer les mentalités autour des félins : « J’essaie d’élever le statut des chats. Je veux que les gens respectent les chats et sachent qu’ils sont de merveilleux animaux de compagnie » partageait-elle.

Ces quadrupèdes attachants sont de plus en plus présents dans les foyers et plaisent notamment aux nouvelles générations, poursuivait la femme. Alors, leur fournir un environnement enrichissant et adapté est la meilleure façon de les rendre heureux à la maison !