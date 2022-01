Une chienne ne peut contenir sa joie en rencontrant une version miniature d'elle-même ! (Vidéo)

Une chienne appelée Reyna a eu la plus adorable des réactions en faisant la connaissance d’un chiot lui ressemblant comme 2 gouttes d’eau. On n’a sans doute jamais vu un chien remuer la queue aussi frénétiquement que cette femelle Vizsla.

Relayée par Daily Paws, une vidéo postée sur TikTok et montrant la réaction d’une chienne ayant rencontré sa version miniature est vite devenue virale, totalisant des millions de vues et suscitant de nombreux commentaires.

La chienne en question est une femelle Braque Hongrois à poil court répondant au nom de Reyna. Des amis de ses propriétaires lui ont réservé une belle surprise : la visite de leur chiot de la même race et que l’on prendrait pour son sosie.

La vidéo, publiée par sa propriétaire Ellie Treece, montre Reyna remuant la queue à une fréquence record pendant qu’elle voit son invité arriver de l’autre côté de la porte vitrée. Ce dernier paraît un peu plus hésitant, mais il comprend rapidement qu’il est en excellente compagnie. Il ne se doutait pas encore qu’il allait recevoir le plus beau des accueils de la part de son aînée.

La suite de la séquence nous fait découvrir les manifestations de tendresse que lui adresse la chienne. On peut également les voir endormis blottis l’un contre l’autre.

Une autre vidéo de la tendre rencontre

Le post a eu un tel succès que, le lendemain, Ellie Treece a dévoilé une autre vidéo de la scène, filmée cette fois-ci du côté du chiot. Lui aussi remue la queue en s’approchant de la porte, avant de devenir un peu plus timide une fois celle-ci ouverte. On voit ensuite le duo de nouveaux amis s’amuser dans le salon et le jardin.

Ellie Treece est convaincue que Reyna a réagi de la sorte à l’égard du jeune Braque Hongrois parce qu’elle voyait en lui une version réduite d’elle-même.