L'acte courageux d'un passant sauve la vie d'un chien pris au piège dans une maison en feu

Il faut énormément de courage pour entrer dans un bâtiment envahi par les flammes et la fumée afin de sauver une vie. C’est ce qu’a fait un bon samaritain hier alors qu’il passait devant une maison où un incendie venait de se déclarer et à l’intérieur de laquelle se trouvait un chien, seul et en grande détresse. Cette personne constituait son unique chance d’y survivre.