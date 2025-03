AlloPets, un podcast qui vous aide à comprendre votre animal et à en prendre soin

L’adoption d’un animal est l’une des plus belles aventures de notre vie. Compagnons fidèles, ils égayent notre quotidien et nous comblent d’amour. Mais pour créer une relation harmonieuse et avoir une boule de poils bien dans ses petites pattes, il est essentiel de la comprendre et de satisfaire l’ensemble de ses besoins. Passionnée par le monde animalier et « maman » d’une chatte nommée Scotty, Romane Haller a fondé le podcast AlloPets, dans lequel elle interviewe des experts issus de ce milieu fascinant. Chaque épisode est une occasion d’en apprendre davantage sur les chats, les chiens, les NAC (nouveaux animaux de compagnie) et autres cœurs sur pattes très attachants.

Quand elle aborde le thème des animaux, Romane Haller a l’œil qui frise. L’ex-étudiante en communication et médias, âgée de 26 ans, a décidé de poser la patte dans le secteur animalier en lançant un podcast au poil intitulé AlloPets.

Chaque épisode prend la forme d’un entretien exclusif avec un spécialiste du bien-être et de la santé animale. Vétérinaires, ostéopathes, comportementalistes, éducateurs canins, représentants d’associations… Campés devant leur micro, ils partagent des myriades de conseils pour renforcer le lien qui unit les « pet parents » à leurs petits compagnons, et les aider à mieux les comprendre.

L’objectif de ce concept est aussi « d’éviter les fameux "conseils de Tata Sandrine" qui a eu 4 chiens et 6 chats et s’improvise experte en comportement animal ». Comme le rappelle Romane, dont la sœur exerce le métier d’ostéopathe pour animaux, « l’expérience personnelle ne remplace pas les années d’études et les connaissances des professionnels. »

Divers sujets au programme

Tous les mois, « pet parents » et « pet lovers » ont la possibilité de découvrir un nouveau sujet sur le bien-être des animaux.

« Ils viennent souvent de discussions ou de questionnements récurrents des propriétaires avec qui j’échange et de mon entourage, précise la podcasteuse, quant aux invités, ce sont toujours des personnes passionnées, certifiées et/ou diplômées, qui mettent régulièrement à jour leurs connaissances. C’est un critère essentiel pour moi, car dans un domaine en pleine mutation, où de nouveaux métiers émergent, il est important de diffuser les bonnes informations. »

Choisir les meilleurs accessoires, accompagner la fin de vie de son animal, comprendre l’agressivité de son compagnon aux pattes de velours, connaître l’importance de la mastication chez les représentants de la gent canine… Romane explore de nombreux thèmes avec enthousiasme.

Lumière sur les familles d’accueil pour animaux

L'un des épisodes à découvrir, paru en février, évoque la question des familles d’accueil pour animaux. Comment accueillir un petit compagnon dans le besoin ? Quels sont les engagements à prévoir ? Comment savoir si ce rôle nous convient ? Comment choisir un organisme et s’assurer de sa fiabilité ? Pour y répondre, Romane a invité Manon Stubbe, fondatrice de Kiweeto. Cette plateforme facilite la mise en relation entre associations de protection animale et familles d’accueil. Depuis le mois de septembre 2024, une quinzaine d’animaux ont été placés dans des foyers temporaires.

Ce système d’accueil, encore trop méconnu, donne de l’espoir aux boules de poils abandonnées, maltraitées ou en situation de grande fragilité. Il leur permet « de se reconstruire, de mieux s’adapter à la vie de famille et d’augmenter leurs chances de trouver un adoptant ». Mais on ne vous en dit pas plus, et on vous laisse écouter le podcast de Romane Haller !

AlloPets est disponible en audio sur Apple, Spotify et Deezer et en vidéo sur Youtube !