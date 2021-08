Kaiser, l’héroïque chien policier poignardé à plusieurs reprises, reprend du service 2 mois après l’attaque

Kaiser, chien de la Metropolitan Police, avait miraculeusement survécu à une attaque au couteau fin mai dernier. Le Berger Allemand s’en est non seulement remis à 100%, mais il a en plus repris le travail aux côtés de son maître-chien, également blessé lors de cette intervention.

Victime d’une violente agression de la part du suspect dont il avait permis l’arrestation, un chien policier s’en est totalement rétabli et vient de reprendre du service 2 mois après les faits, rapportait iNews ce dimanche 8 août.

Le dimanche 30 mai dernier, Kaiser accompagnait son maître-chien lors d’une intervention aux environs de 23 heures. Une famille d’Orpingdon, dans la banlieue sud de Londres, avait appelé la police après l’intrusion d’un individu dans son jardin. A leur arrivée sur les lieux, le Berger Allemand et l’officier Mark Woolcott s’étaient retrouvés face au suspect, qui venait de sortir de la maison. Il était armé d’un couteau et d’un club de golf avec lequel il avait brisé la vitre d’une voiture quelques instants plus tôt.

L’assaillant avait poignardé Kaiser à 6 reprises, le touchant 5 fois sur le haut de la tête et une fois sous l’œil. Le maître-chien, lui, avait eu le poignet cassé. Ce qui n’avait pas empêché le courageux chien d’immobiliser l’agresseur jusqu’à l’arrivée des renforts et son arrestation.

Metropolitan Police Service / Facebook

De nouveau opérationnel

Immédiatement après cette interpellation, le canidé avait été emmené aux urgences vétérinaires. Il a reçu des points de suture. Heureusement, ses jours n’étaient pas en danger.

Plus de 2 mois plus tard, ces blessures ne sont plus qu’un mauvais souvenir pour Kaiser. Guéri, le Berger Allemand de la Metropolitan Police a renoué avec les patrouilles.

En fin de semaine dernière, la police de Sutton a donné de ses nouvelles sur Facebook, annonçant son retour sur le terrain. Sur les photos accompagnant cette publication, on peut voir Kaiser aux côtés du maire, qui lui a d’ailleurs offert un nouveau jouet.

