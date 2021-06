Un chien policier poignardé à plusieurs reprises en défendant courageusement son maître lors d’une interpellation

Kaiser et son propriétaire, Mark Woolcott, étaient sur la piste d’un suspect s’étant introduit dans un jardin dans le sud de Londres, dimanche 30 mai. Lors de l’interpellation, l’individu s’est montré violent et a gravement blessé le chien.

L’histoire de Kaiser rappelle celle du Malinois Jakadi, un chien du RAID poignardé par un forcené lors d’une prise d’otage à Poissy (Yvelines), en janvier. Kaiser a également été blessé à l’arme blanche au cours d’une opération visant à interpeller un intrus, dans une cour.

© Metropolitan Police Service

L’homme aurait quitté le domicile avec un grand couteau de cuisine, dont il s’est servi pour agresser l’animal. Kaiser a reçu 6 terribles coups au visage. Quant à Mark Woolcott, il s’en est sorti avec un poignet cassé, dévoile Metro. Bien qu’il ait été attaqué, Kaiser a réussi à maîtriser l’assaillant assez longtemps pour permettre aux autres agents de l’attraper.

© Metropolitan Police Service

Kaiser se rétablit petit à petit

Le chien a été emmené d’urgence chez un vétérinaire, qui a recousu ses plaies et l’a gardé en observation toute une nuit. Kaiser devrait se rétablir complètement. Le suspect, âgé de 43 ans, est actuellement en détention.

© Metropolitan Police Service

La surintendante Emma Richards a rendu hommage à Kaiser et Mark Woolcott pour leur immense courage. « Les événements de dimanche soir rappellent les risques auxquels nos hommes, nos femmes et nos animaux sont confrontés en première ligne », a-t-elle déclaré. « Nous leur demandons d’aller vers le danger et l’incertitude au quotidien afin d’assurer la sécurité du public, et je suis fière qu’ils le fassent avec tant d’engagement et de bravoure à chaque fois. »