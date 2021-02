Julien Courbet pleure la mort de "Vega", sa chienne Labrador et lui rend hommage dans une vidéo émouvante (vidéo)

Julien Courbet a annoncé la triste nouvelle sur son compte Twitter : sa chienne Vega n’est plus de ce monde. Dans sa publication, il a rendu hommage à la Labrador qu’il avait adoptée dans un refuge essonnien, et l’a remerciée d’avoir apporté tant de bonheur à sa famille.

« Malheureusement, elle est en fin de vie. Je sais que ça va être très dur quand elle partira », confiait Julien Courbet à Télé-Loisirs en septembre dernier. Le journaliste et animateur de télévision et de radio était conscient que, à l’âge de 16 ans, sa chienne Vega ne continuerait pas à partager sa joie de vivre longtemps, comme elle l’avait toujours fait.

Le même média rapporte que le natif d’Eysines, en Gironde, vient de perdre son amie à 4 pattes. Il l’a lui-même annoncé dans un tweet émouvant ce mardi 9 février. Une publication comprenant une vidéo touchante, où s’enchaînent de magnifiques séquences et photos montrant Vega à la plage, dans les bras de son maître ou encore jouant à la balle.

Le tout accompagné d’un message tout aussi poignant. On peut notamment y lire : « « Merci de nous avoir rendus si heureux. Cette chanson résume notre coup de foudre. A bientôt. Je t’aime ». Le morceau en question est « Wouldn't It Be Nice » des Beach Boys.

Vega je ne pensais pas que je pourrai aimer un chien à ce point et qu’1 chien pourrait m’aimer autant

Qd on s’est vu au refuge pour la 1ère fois ce fut le vrai coup de foudre

Merci de nous avoir rendu si heureux

Cette chanson résume notre coup de foudre. A bientôt je tm . pic.twitter.com/HwD3v7SxQy — Julien Courbet (@courbet_julien) February 9, 2021

Entre Julien Courbet et sa chienne Vega, c’était une « histoire passionnelle »

Julien Courbet et sa femme avaient adopté Vega au refuge de l’association Animaux sans foyer à Montgeron, dans l’Essonne. A l’époque, le couple n’envisageait pas d’accueillir un chien, mais l’actuel présentateur de « Capital » sur M6 en était littéralement tombé amoureux. Il avait rencontré la chienne à l’occasion d’une séance photo où ils devaient poser ensemble pour encourager les adoptions. La tendresse et le bonheur contagieux de l’animal l’avaient conquis.

A lire aussi : Abandonné dans une boite en carton chez un vétérinaire, un chiot handicapé échappe au pire pour trouver une famille !

Dans une interview accordée à Ouest-France en mars 2020, Julien Courbet décrivait la relation qu’il entretenait avec sa chienne comme une « histoire passionnelle ». Son arrivée avait « bouleversé [sa] vie », ajoutait-il.