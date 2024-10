Investie depuis longtemps dans la cause animale, l’actrice Jennifer Aniston lance un fonds d’investissement à destination des refuges (vidéo)

L’actrice américaine a montré depuis des années son engagement auprès des animaux dans le besoin. Ayant édité un livre mettant en avant un personnage inspiré de son propre chien, elle a ensuite choisi de sensibiliser un plus large public et d’offrir une possibilité concrète d’apporter son soutien à celles et ceux qui en ont besoin.

Les médias partagent depuis longtemps la passion pour les animaux de celle qui incarnait la fameuse Rachel, dans la série à succès, Friends. Depuis toujours, Jennifer Aniston a fait le choix de se tourner vers des refuges pour adopter des chiens dans l’attente d’un foyer aimant. Elle a au quotidien à ses côtés trois adorables toutous : Sophie, Lord Chesterfield et Clyde.

Pour sa campagne de collecte de fonds : "Clydeo Fund", elle a choisi de mettre en avant son adorable Clyde, un Schnauzer nain qui a fortement inspiré le personnage de Clydeo, présent dans son livre Clydeo, Takes a Bite Out of Life, à paraître en octobre 2024.

« Clydeo croque la vie à pleines dents »

Le beau projet de l’actrice est né il y a quelques temps, en observant de jeunes enfants absorbés par les écrans, détaillait People. Jennifer Aniston a eu l’idée de créer une histoire autour de Clydeo, le chien du livre, invitant les jeunes et moins jeunes à renouer avec leurs passions et le monde autour d’eux. Sortir du numérique pour retrouver un contact pur et sincère, voici l’espérance de l’auteure, qui place le lien entre humain et animal au cœur de son projet.

Une idée qui ne date pas d’hier

Depuis 2021, on peut voir sur le compte Instagram de l’actrice de petites vidéos animées mettant en scène le jovial et dynamique Clydeo. Face au succès de la boule de poils, Jennifer Aniston a choisi de créer des histoires autour du Schnauzer nain, en puisant toujours dans son quotidien et ce qui lui tient le plus à cœur : offrir la plus belle des vies à des animaux longtemps délaissés.

« Chaque dollar compte »

Jennifer Aniston a choisi de s’investir encore plus en créant un fonds spécial. Son objectif était le suivant : « créer un fonds pour que nous puissions faire des dons à ces animaux partout dans le monde et inciter les gens à donner un dollar ».

L’argent collecté sera destiné à aider les refuges « qui ont un besoin urgent de rénovations car ils tombent en ruines ». Une autre partie du fonds sera bien évidemment consacré aux adoptions. L’idée de l’actrice américaine est de tout faire pour éviter les euthanasies auxquelles sont confrontés parfois des refuges dans des situations financières catastrophiques.

Le projet de cœur de Jennifer Aniston ouvrira sans doute de belles perspectives à ceux qui attendent impatiemment leur tour.