Joyanna, la chienne atteinte d'un cancer en phase terminale, a rendu son dernier souffle au sein d'un foyer aimant

Grâce à une association et à la famille l’ayant adoptée, une chienne sénior atteinte d’une grosse tumeur a vécu ses derniers instants dans ce monde en se sentant entourée et aimée.

Joyanna, c’était cette chienne atteinte d’un cancer en phase terminale et pour laquelle on cherchait une famille, afin de lui permettre de vivre ses derniers jours dans un foyer aimant. Elle n’est, hélas, plus de ce monde, mais elle est partie en se sachant aimée, comme l’a annoncé sur Facebook la SPCA du comté de Wake, en Caroline du Nord.

Fin décembre 2021, le refuge lançait un appel sur les réseaux sociaux au sujet de Joyanna. Les bénévoles savaient qu’il ne lui restait plus longtemps à vivre, à cause d’une grosse tumeur mammaire qui avait métastasé dans ses poumons. Elle avait besoin d’un foyer lui permettant de se sentir « soutenue, gâtée et en sécurité ».

La chienne de 10 ans était arrivée au refuge après avoir été abandonnée par ses anciens propriétaires. Elle souffrait de la négligence de ces derniers, qui la gardaient dehors en permanence.

2 jours après la publication de la SPCA du comté de Wake, l’association annonçait une merveilleuse nouvelle, à savoir l’adoption de Joyanna par Adrianne, auxiliaire vétérinaire. Elle venait alors de perdre son chien Lemon Pancake, décédé d’un cancer lui aussi.

Joyanna était devenue amie avec l’autre canidé de la famille, également adopté à la SPCA de Wake et appelé Tater Tot.

« Nous savions que ce jour arriverait plus tôt que tard, mais cela ne rend pas les choses plus faciles, déclarait l’association en annonçant le décès de la chienne. Nous voulons vous dire merci. Grâce à vous tous, Joyanna vient de passer les meilleurs jours de sa vie. »

« Le plus beau cadeau que Joy aurait pu avoir »

Elle avait ainsi pu faire de belles rencontres, goûter à son premier capuccino pour chien, jouer, creuser des trous et dormir dans un panier confortable et chaud.

« Elle s’en est allée comme un membre chéri d'une famille où nous savons qu'elle se sentait en sécurité et aimée », poursuit le post.

L’association a tenu à remercier tout spécialement Adrianne pour l’amour qu’elle a donné à Joyanna jusqu’au bout. « C’était vraiment le plus beau cadeau que Joy aurait pu avoir », conclut la SPCA de Wake.

SPCA of Wake County / Facebook