Journée mondiale de la sante bucco-dentaire : quelles sont les solutions pour offrir une haleine fraîche et des dents saines à votre chien ?

En cette Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, nous sommes particulièrement sensibles à l'importance d'avoir une bonne hygiène dentaire. Si nous nous brossons les dents matin et soir et que nous nous rendons régulièrement chez le dentiste, nos chiens et nos chats n’ont pas cette chance. Dès lors, comment garantir une haleine fraîche et des dents saines à nos amis les animaux ? La société française Marly & Dan propose une solution simple et efficace.