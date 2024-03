Intriguée par le comportement étrange d'une Patou qu'elle a sauvée de l'errance, l'équipe du zoo-refuge La Tanière en découvre la raison 10 jours plus tard

En apprenant que 6 Patous erraient dans une décharge, les fondateurs du zoo-refuge La Tanière ont immédiatement mobilisé une équipe pour leur porter secours. Parmi ces Chiens de montagne des Pyrénées, une femelle semblait particulièrement perturbée. Elle avait une très bonne raison de l’être et ses bienfaiteurs l’ont découverte un matin.

Le zoo-refuge « La Tanière » est un lieu hors du commun dont nous vous avions déjà parlé à plusieurs reprises. Situé à Nogent-le-Phaye (28), il accueille des centaines d’animaux appartenant à 80 espèces sauvages et domestiques.

En février 2023, le co-fondateur Patrick Violas (avec son épouse Francine) avait été l’invité de Yoann Latouche dans « La Touche Animale » pour évoquer cette belle aventure. Quelques semaines plus tard, une formidable chaîne de solidarité s’était mise en place pour soutenir La Tanière alors qu’elle faisait face à une dette colossale engendrée par la crise sanitaire.

La structure a pu surmonter ces difficultés et est donc plus que jamais mobilisée pour sauver des vies animales comme elle sait si bien le faire. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit récemment pour des Chiens de montagne des Pyrénées découverts errants dans une décharge, rapporte BFMTV.



La Tanière - Zoo Refuge / Facebook

« La pochette surprise »

L’intervention de l’équipe de La Tanière a eu lieu début mars 2024. Vu la taille des canidés et connaissant la puissance qui caractérise la race, aucun risque n’a été pris et les quadrupèdes ont été endormis « avec des flèches anesthésiantes », indique la reporter de BFMTV. L’un des chiens, une femelle, se comportait de manière étrange, « et au bout de 10 jours, ils ont compris pourquoi », dit la journaliste.



La Tanière - Zoo Refuge / Facebook

Le matin du samedi 16 mars, la chienne a donné naissance à 10 chiots. C’était la « pochette surprise » qui accompagnait le sauvetage, comme on peut le lire sur la page Facebook de La Tanière.

Malheureusement, 3 des petits Patous sont décédés peu après la naissance. Un 4e a connu le même triste sort par la suite. Toutefois, le fait que 6 aient survécu était déjà un petit miracle en soi « vu les conditions d’où vient la mère », explique Patrick Violas à BFMTV. « On imagine que si elle avait fait ses bébés là-bas, dans la décharge, cela aurait été une catastrophe, ajoute-t-il. Il n’y en aurait peut-être pas du tout qui auraient survécu. »



La Tanière - Zoo Refuge / Facebook

La petite famille canine bercée par la guitare de Jean-Louis Aubert

Le chanteur Jean-Louis Aubert, qui était en visite au zoo-refuge, a pu voir la chienne et sa portée. L’ancien membre du groupe « Téléphone », venu avec sa guitare, est d’ailleurs le seul à avoir réussi l’exploit de gagner un tant soit peu la confiance de la mère, comme le raconte Patrick Violas : « Elle grognait. Il s’est mis à jouer de la musique, et la maman s’est calmée. Ça l’a complètement apaisée et elle nous a laissés regarder ses bébés ».

A lire aussi : L'image d'une chienne regardant la photo d'un être cher cache une belle histoire d'amitié

Les 6 chiots se portent bien. Leur adoption n’est évidemment pas encore à l’ordre du jour ; il faudra attendre pour cela qu’ils aient plus de 8 semaines d’âge. D’ici là, ils pourront profiter pleinement du précieux lait et de l’amour de leur génitrice, ainsi que de la générosité de toute l’équipe de La Tanière.