Découvrez Barra, le seul chien renifleur sous-marin d’Écosse ayant passé plus de 10 ans de sa vie à repérer les victimes d'une rivière

Barra est un toutou plutôt hors normes. Le Springer Spaniel qui fêtera ses 14 ans cette année a apporté une forme de soulagement à de nombreuses familles de Glasgow (Écosse).

Seul chien renifleur sous-marin d’Écosse, Barra a été spécialement dressé à récupérer des corps dans l’eau apportant ainsi une conclusion douce-amère à l’angoisse des familles dont les proches ont disparu.

© K9 Search Recovery Scotland / Facebook

Une longue collaboration

Barra vit à Luss, à une cinquantaine de kilomètre de Glasgow, avec Iain Marshall, son maître et son entraîneur.

Iain a commencé à travailler avec Barra alors qu’il n’était qu’un chiot de 3 mois. À l’époque, l’Écosse n’avait pas encore d’équipe cynophile de recherche sous-marine. C’est d’ailleurs Barra qui est à l’origine de la création de l’équipe K9 Search & Recovery Scotland.

© K9 Search Recovery Scotland / Facebook

Au cours de la dernière décennie, Iain et Barra sont essentiellement intervenus sur la rivière Clyde et ils ont développé durant ces années une relation très spéciale.

« Je suis tellement fier de Barra et du travail incroyable qu’il a pu faire. », a confié Iain au Glasgow Times. « Nous avons un lien si étroit et quand je ne l’ai pas avec moi, il me manque et je me sens un peu perdu. C’était tellement génial de travailler avec lui au cours de ces années parce que nous pouvions simplement lire dans les pensées de l’autre. »

© K9 Search Recovery Scotland / Facebook

Lorsqu’ils travaillaient sur le bateau de sauvetage, les 2 anciens coéquipiers ne cherchaient que des personnes qui n’étaient plus en vie.

« Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui ont disparu depuis longtemps. Habituellement, les membres de la famille nous contactent et nous sortons sur le bateau pour récupérer les corps. », a expliqué Iain.

© K9 Search Recovery Scotland / Facebook

Un vrai héros

S’ils ont surtout aidé les familles de Glasgow et des alentours dans leur deuil, Iain et Barra ont également travaillé sur plusieurs dossiers nationaux d’envergure. Sans entrer dans les détails de ses affaires précédentes, Iain a ainsi révélé que lui et Barra étaient impliqués dans des perquisitions très médiatisées au Pays de Galles et dans le Yorkshire.

Pour commémorer le travail inoubliable de ce Springer dévoué, une motion a récemment été présentée par un député pour introniser Barra au Animal Heroes Hall of Fame.

Considéré comme un héros par de nombreux habitants de Glasgow, plusieurs d’entre eux souhaiteraient même qu’une statue soit érigée pour honorer ce toutou exceptionnel. Quoi de plus normal pour un chien de légende ?