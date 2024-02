Dévasté par la disparition de la chienne de son enfance, il reçoit des nouvelles inattendues 4 ans plus tard de la part d'une parente

Benjamin et sa chienne Patches étaient inséparables depuis l’adoption de cette dernière alors qu’elle n’était encore qu’un tout petit chiot. Ils avaient pourtant dû vivre loin l’un de l’autre après le déménagement du jeune homme. Les choses ont ensuite pris une tournure encore plus mauvaise avec la fugue de l’animal, resté introuvable pendant des années.

Patches avait accompagné Benjamin Baxter pendant une bonne partie de son enfance. La famille avait adopté cette chienne 10 ans plus tôt, alors qu’elle n’avait que 6 semaines.



Ils formaient un duo soudé et complice, faisant absolument tout ensemble, notamment la randonnée et l’escalade. Ils étaient inséparables jusqu’en 2020 et le déménagement du jeune homme.



Benjamin Baxter devait, en effet, s’installer dans le Nebraska, et son nouvel appartement se trouvait dans une résidence où les animaux de compagnie étaient interdits. Il avait laissé Patches chez une amie de la famille à Calhan, dans le Colorado. « Elle a décidé de s’occuper de Patches jusqu'à ce que je puisse trouver un autre endroit où je pourrais avoir un chien avec moi », explique-t-il à KOTA.

En avril de la même année, Patches s’était échappée de la maison de la personne qui la gardait. Elle avait totalement disparu dès lors. Benjamin Baxter s’était lancé à sa recherche, mais la chienne n’avait plus donné signe de vie.

« Au 7e jour, confie-t-il, j'ai commencé à réaliser que nous n'allions pas retrouver cette chienne et j'étais dévasté. »



La situation restait inchangée jusqu’au 31 janvier 2024. Ce jour-là, la mère de Benjamin Baxter a appelé Elizabeth, sa femme, lui demandant si les messages laissés par un appelant du Nouveau-Mexique disant qu’il avait Patches pouvaient être une arnaque.



« Nous avons beaucoup de temps à rattraper »

Vérification faite, c’était tout sauf une tromperie. La personne disait vrai. La chienne venait d’être retrouvée errante à Las Cruces, au Nouveau-Mexique. La chienne se trouvait à près de 1000 kilomètres du lieu de de sa disparition survenue 4 ans plus tôt.

« Dans l'ensemble, compte tenu du fait qu'elle a été trouvée dans la rue, elle a l'air d’aller très bien », indique Benjamin Baxter. Ce dernier attend à présent les retrouvailles, plusieurs associations étant en train d’organiser le transport de Patches vers le Colorado.

« Nous avons beaucoup de temps à rattraper, dit-il. Je veux juste lui donner un endroit où elle peut être en paix et se reposer au cours de ces quelques années que nous allons vivre ensemble. »